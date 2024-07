The Bear 3 infrange ogni record su Disney+

Il 26 giugno è stata rilasciata negli Stati Uniti The Bear 3, ovvero l'intera terza stagione della serie, con Jeremy Allen White nel ruolo dello chef Carmy. Secondo quanto riportato dal portale Variety, dopo la prima settimana dal lancio i nuovi episodi hanno raggranellato ben 5,4 milioni di visualizzazioni, stabilendo così un nuovo record sulla piattaforma Hulu (equivalente americana di Disney+) per le serie con sceneggiatura. E si è piazzata al terzo posto assoluto, prendendo in considerazione anche i contenuti non sceneggiati.

In Italia, la terza stagione sarà disponibile su Disney+ dal 14 agosto. Per accedervi, basta sottoscrivere uno dei piani di abbonamento offerti dalla piattaforma. I prezzi partono da 5,99 euro al mese.

The Bear: la terza stagione batte ogni record

I dati snocciolati da Variety certificano il successo della serie. Nonostante qualche recensione negativa arrivata da alcuni critici, il pubblico continua ad amare The Bear 3. Il successo della stagione precedente è infatti già stato superato: per le persone che hanno già visto i nuovi episodi la trama non è affatto debole, anzi.

Uno dei punti di forza maggiormente apprezzati (anche dagli stesso critici) è la profondità dei personaggi, che in questa nuova stagione raggiunge vette ancora più alte rispetto alle precedenti. Questo aspetto è particolarmente evidente nel sesto e nell'ottavo episodio.

L'unica pecca, se così la si può chiamare, è la mancata evoluzione della relazione tra lo chef Carmy e Sydney, un aspetto già anticipato nelle settimane precedenti. Tuttavia, i fan possono consolarsi con le voci di gossip che suggeriscono un possibile flirt tra i due attori nella vita reale.

Il successo della serie è inarrestabile. Ricordiamo, quindi, che "The Bear 3" sarà disponibile in streaming in Italia su Disney+ a partire dal 14 agosto. Attivando oggi il servizio, è possibile approfittare del piano Standard con pubblicità, offerto a 5,99 euro al mese.

