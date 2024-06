The Acolyte - La seguace: guarda tutti gli episodi su Disney+

The Acolyte - La seguace, il nuovo live-action di Star Wars, è la serie televisiva del momento. Tutti ne parlano, nel bene e nel male, e chi ancora non l'ha vista cerca in tutti i modi di riuscire a rimediare. A questo proposito, ricordiamo che la serie è trasmessa in esclusiva dalla piattaforma streaming Disney+, con un nuovo episodio in uscita ogni settimana.

Disney+ offre tre diversi piani di abbonamento: il più economico è Standard con Pubblicità, con un prezzo mensile pari a 5,99 euro al mese. Questa settimana, mercoledì 26 giugno, uscirà il quinto episodio.

Tutti gli episodi di The Acolyte - La seguace in streaming su Disney+

Iscrivendosi oggi al servizio Disney+, è possibile recuperare i primi quattro episodi di The Acolyte. Inoltre, sempre questa settimana, si potrà seguire anche il quinto episodio.

Ecco il calendario completo dei prossimi episodi:

mercoledì 26 giugno: 5° episodio

mercoledì 3 luglio: 6° episodio

mercoledì 10 luglio: 7° episodio

mercoledì 17 luglio: 8° episodio

Ambientata cento anni prima dei fatti del film La minaccia fantasma, The Acolyte: La Seguace vede al centro un'indagine su un'inquietante serie di crimini contro la Repubblica. I protagonisti della serie sono un rispettato maestro Jedi (Sol) e la sua ex padawan (Osha), interpretati dagli attori Lee Jung-jae e Amandla Stenberg.

Nel cast del film anche Dafne Keen (Jecki Lon), Jodie Turner-Smith (Mother Aniseya), Carrie-Anne Moss (Indara), Rebecca Henderson (Vernestra Rwoh) e Charlie Barnett (Yord Fandar).

Al momento, è possibile attivare il piano Standard con pubblicità a soli 5,99 euro al mese. A questo prezzo è possibile contare sulla riproduzione in simultanea su due schermi diversi e sulla qualità video 1080p (Full HD), oltre naturalmente all'accesso completo al catalogo.

