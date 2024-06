The Acolyte: il quarto episodio è disponibile in streaming su Disney+

Mercoledì 19 giugno, sulla piattaforma streaming Disney+, è stato rilasciato il quarto episodio di The Acolyte, la nuova serie tv legata a Star Wars e che tante discussioni ha innescato tra i fan dell'immortale franchise. Nelle prossime settimane usciranno i restanti quattro episodi che completeranno la prima stagione, con l'uscita dell'ultima puntata fissata per mercoledì 17 luglio.

Per guardare la serie The Acolyte occorre sottoscrivere il servizio streaming Disney+, attraverso cui è possibile avere accesso a uno sconfinato catalogo con i titoli Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. I prezzi partono da 5,99 euro al mese.

Come guardare il quarto episodio di The Acolyte in streaming

Ecco una mini guida per vedere il quarto episodio della serie televisiva The Acolyte in streaming:

Attiva uno dei tre piani a scelta di Disney+.

Accedi alla piattaforma con le credenziali inserite in fase di registrazione.

Vai sulla sezione dedicata ai contenuti Star Wars.

Individua il riquadro dedicato alla serie The Acolyte.

Avvia la riproduzione del video.

Il nuovo live-action di Star Wars, ambientato circa 100 anni prima dello storico film La minaccia fantasma (1999), racconta un'indagine su un'inquietante serie di crimini contro la Repubblica. I personaggi principali della storia sono Sol (Maestro Jedi) e Osha (sua ex padawan), interpretati rispettivamente dagli attori Lee Jung-jae e Amandla Stenberg.

Fanno parte del cast anche Carrie-Anne Moss (Indara), Rebecca Henderson (Vernestra Rwoh), Charlie Barnett (Yord Fandar), Dafne Keen (Jecki Lon) e Jodie Turner-Smith (Mother Aniseya).

L'abbonamento a Disney+ parte da 5,99 euro al mese se si sceglie il piano Standard con pubblicità. In alternativa sono disponibili i piani Standard (89,90 euro l'anno) e Premium (119,90 euro l'anno). Maggiori informazioni su questa pagina di Disney+.

