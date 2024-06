The Acolyte: guarda tutti gli episodi su Disney+

Episodio dopo episodio, cresce l'appeal di The Acolyte agli occhi di appassionati e profani dell'universo di Star Wars. E se a livello dialettico la nuova serie continua a generare accese discussioni, se si guardano i freddi numeri il suo successo è innegabile.

Se dopo aver visto il trailer, che trovi anche alla fine di questo articolo, hai scelto di guardare The Acolyte - La seguace (questo il titolo completo della serie qui in Italia), allora devi sapere che tutti gli episodi sono disponibili in esclusiva su Disney+, la piattaforma streaming di Disney. I piani di abbonamento partono da 5,99 euro al mese.

Guarda tutti gli episodi di The Acolyte in streaming su Disney+

Dunque, per vedere tutti gli episodi di The Acolyte in streaming occorre sottoscrivere uno dei tre piani a scelta di Disney+, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Ecco i prezzi di ciascun piano e cosa offrono:

Standard con pubblicità : 5,99 euro al mese, qualità video Full HD e 2 riproduzioni in contemporanea.

: 5,99 euro al mese, qualità video Full HD e 2 riproduzioni in contemporanea. Standard : 8,99 euro al mese o 89,90 euro l'anno, qualità video Full HD, opzione Download, streaming senza pubblicità e 2 riproduzioni in contemporanea.

: 8,99 euro al mese o 89,90 euro l'anno, qualità video Full HD, opzione Download, streaming senza pubblicità e 2 riproduzioni in contemporanea. Premium: 11,99 euro al mese o 119,90 euro l'anno, qualità video 4K, opzione Download, supporto a Dolby Atmos, streaming senza pubblicità e 4 riproduzioni in contemporanea.

Questo, invece, il calendario di uscita dei prossimi episodi di The Acolyte su Disney+, tenendo conto che ieri è stato rilasciato il quarto degli otto episodi in programma:

26 giugno : data di uscita del quinto episodio

: data di uscita del quinto episodio 3 luglio : data di uscita del sesto episodio

: data di uscita del sesto episodio 10 luglio : data di uscita del settimo episodio

: data di uscita del settimo episodio 17 luglio: data di uscita dell'ottavo episodio

Per attivare uno dei tre piani a scelta è sufficiente collegarsi su questa pagina di Disney+. Una volta completata la sottoscrizione, avrai accesso immediato all'intero catalogo: la serie The Acolyte è presente all'interno della sezione dedicata ai titoli di Star Wars.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.