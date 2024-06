Telegram: il nuovo aggiornamento rende le chat più dinamiche

Questa funzione permette agli utenti di personalizzare i loro messaggi con animazioni che rendono la comunicazione più vivace e coinvolgente. Un'altra novità riguarda le didascalie che accompagnano foto, video o altri file multimediali. Queste didascalie possono ora essere posizionate sopra i media, migliorando l’esperienza di lettura e creando un migliore connubio tra testo e immagine.

Telegram introduce anche un menu rapido per i numeri di telefono. Toccare un numero in una chat apre un menu che permette di inviare un messaggio, avviare una chiamata o aggiungere il contatto in rubrica con un solo gesto. Questa funzione semplifica le operazioni più comuni, migliorando l'efficienza nell'uso dell'app.

Hashtag pubblici, citazioni comprimibili e altro ancora

Gli hashtag, già utili per trovare messaggi all'interno di una chat o di un canale, diventano ora globali. Toccando un hashtag in qualsiasi chat, si possono visualizzare anche i risultati di ricerca provenienti da grandi canali pubblici. Questa funzione permette agli utenti di rimanere sempre aggiornati su argomenti di interesse e di scoprire nuovi contenuti in modo più semplice e veloce.

Per rendere i messaggi più compatti e organizzati, Telegram introduce le citazioni comprimibili. Questa funzione permette di nascondere porzioni di testo all'interno di blocchi di citazioni, che i destinatari possono espandere per leggere integralmente o ignorare per una lettura più rapida. Infine le chiamate vocali e le videochiamate su macOS si arricchiscono di sfondi dinamici e animazioni eleganti.

Oltre alle novità principali, l'aggiornamento include anche vari miglioramenti e ottimizzazioni. Tra queste, la possibilità di silenziare le notifiche di determinate chat per un periodo di tempo definito e la visualizzazione di un'anteprima dei contenuti multimediali quando si inoltra un messaggio. Queste piccole ma significative migliorie contribuiscono a rendere l’uso di Telegram ancora più fluido e personalizzato.