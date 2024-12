Teams per iPad ottiene il supporto per la fotocamera esterna

Gli iPad moderni hanno ottime fotocamere anteriori e posteriori, ma per alcuni utenti potrebbero non essere sufficienti. L'anno scorso, con l'uscita di iOS 17, Apple ha introdotto il supporto per fotocamere esterne per iPad con porta USB-C. Ora, Microsoft sta aggiungendo il supporto per fotocamere esterne a Teams per iPad, consentendoti di utilizzare webcam di qualità migliore durante le chiamate di Teams. Sebbene l'idea di collegare una webcam esterna a un iPad all’inizio possa sembrare eccessiva, in realtà ha senso per coloro che desiderano un'immagine a risoluzione più elevata, un range dinamico migliore e, soprattutto, un angolo di ripresa migliore (fino a poco tempo fa, tutti gli iPad avevano le fotocamere sul lato più corto dello schermo).

Teams per iPad: i consigli di Microsoft per l’uso ottimale della fotocamera esterna

Dopo l'aggiornamento all'ultima versione di Teams per iPad, gli utenti potranno collegare una webcam al tablet (solo USB-C) prima o durante una chiamata. Sfortunatamente, al momento, Microsoft Teams non offre controlli nativi per selezionare la fotocamera preferita. Pertanto, l'app passerà automaticamente alla fotocamera esterna se connessa e il passaggio a quella integrata richiederà la disconnessione della periferica. Microsoft probabilmente risolverà questo “problema” in un futuro aggiornamento dell’applicazione. Per quanto riguarda la compatibilità, Microsoft afferma che la maggior parte delle webcam che funzionano tramite un cavo USB-C sono supportate. Ciò significa che gli utenti non dovrebbero avere problemi a trovare un modello compatibile.

Nel post dell'annuncio, Microsoft ha condiviso alcuni suggerimenti per "ottimizzare l'esperienza" su Teams per iPad. Come ricorda l’azienda, in primis è necessario assicurarsi che la fotocamera sia compatibile e con il firmware aggiornato. Inoltre, è consigliato l’utilizzo di un supporto che permetta un’inquadratura e una stabilità ottimali. Anche l’illuminazione fa la differenza. Infine, Microsoft consiglia di posizionarsi in aree ben illuminate o utilizzare delle ring light (luci ad anello). Chi desidera ottenere maggiori informazioni sul supporto della fotocamera esterna in Teams per iPad, può consultare sul sito web ufficiale della community di Microsoft.