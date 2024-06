Teams migliora gli avatar di Microsoft Mesh 3D e gli spazi virtuali

Dopo diversi mesi in modalità anteprima pubblica, a gennaio Microsoft ha aggiunto gli avatar Mesh 3D e la tecnologia degli spazi virtuali su Teams. Questi sono presenti sia su PC, sia sui visori per realtà virtuale come i prodotti Meta Quest. Nelle scorse ore Microsoft ha annunciato alcuni nuovi miglioramenti e aggiunte per gli utenti della piattaforma Mesh. In un post sul blog, l’azienda afferma che alcuni utenti che hanno creato i propri avatar Mesh sono rimasti un po' sopraffatti dal gran numero di scelte che potevano utilizzare. Microsoft sta quindi testando una nuova funzionalità di creazione di avatar con l’aiuto dell’AI. Secondo Microsoft: “gli algoritmi AI analizzeranno le caratteristiche visive della foto inviata per prevedere le migliori corrispondenze possibili per la forma del viso, i capelli, gli occhiali e i peli del viso. Queste migliori corrispondenze vengono combinate per creare tre opzioni avatar tra cui scegliere”.

Questa nuova funzionalità verrà lanciata in anteprima pubblica entro giugno. A luglio, gli utenti potranno accedere alle emoticon come un altro modo per comunicare negli ambienti virtuali Mesh.

Teams: presto disponibile nuovo spazio virtuale e migliore lettura dei contenuti

Microsoft sta inoltre aggiungendo un nuovo luogo virtuale per le riunioni di Teams basate su Mesh. Questo spazio sembra una grande sala conferenze dove gli avatar possono sedersi e vedersi mentre partecipano alla riunione programmata. Questo nuovo ambiente virtuale dello spazio di lavoro sarà disponibile a giugno, sempre in anteprima pubblica. Sempre a giugno, Microsoft aggiungerà nuove prospettive visive per gli utenti Mesh. Queste includono le opzioni di visualizzazione in prima persona, in terza persona e in terza persona. A luglio verranno aggiunti anche confini personali migliorati per avatar. Ad agosto, un altro test di anteprima pubblica offrirà miglioramenti per la lettura di contenuti come una presentazione PowerPoint quando condivisa in una riunione di Mesh Teams.

Infine, le aziende che utilizzano riunioni Mesh for Teams ma desiderano creare un'esperienza personalizzata potranno presto più sfruttare opzioni. Come ricorda Microsoft: “Innanzitutto, rilasceremo un'esperienza di personalizzazione migliorata con un processo più snello per l'impostazione dell'evento, un modo più semplice per posizionare gli oggetti nello spazio e modelli di eventi chiavi in ​​mano. Abbiamo anche investito in nuovi modi per consentire ai relatori di connettersi in modo più significativo con il loro pubblico. Gli eventi più grandi richiedono più sale per accogliere più partecipanti. Per supportare questa esperienza, consentiremo ai relatori di visualizzare le reazioni di ogni partecipante in tutte le stanze mentre presentano per aiutare ad acquisire importanti feedback del pubblico in tempo reale”. I relatori della riunione mesh potranno anche passare da una stanza all'altra se desiderano chattare con gruppi di riunione più piccoli. Tutte queste funzionalità di personalizzazione verranno aggiunte all'inizio di luglio