Microsoft Copilot rivoluziona il web: ora agisce in autonomia online

Microsoft ha introdotto una novità che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con internet: la funzionalità "Azioni" integrata nel suo assistente virtuale Copilot. Questa evoluzione segna un punto di svolta per l’intelligenza artificiale, che non si limita più a fornire suggerimenti o risposte, ma inizia ad agire in modo diretto sul web per conto dell’utente.

Grazie a comandi testuali semplici, Copilot sarà in grado di completare autonomamente operazioni complesse come prenotare ristoranti, acquistare biglietti per eventi o prodotti da inviare a terzi, organizzare spostamenti e altro ancora, operando in background senza la necessità di un controllo continuo da parte dell’utente.

Questo approccio innovativo differenzia Microsoft dagli altri sviluppatori di assistenti virtuali, che solitamente richiedono una supervisione costante. L’obiettivo è offrire un’esperienza utente più fluida, riducendo al minimo l’interazione necessaria e restituendo tempo prezioso a chi utilizza il servizio. La strategia di lancio prevede l’integrazione di Copilot con piattaforme già consolidate nei settori dei viaggi, della ristorazione e dello shopping.

Collaborazioni mirate

La collaborazione con realtà come Expedia, Booking.com, Kayak, Tripadvisor, Skyscanner, Viator, Vrbo e Priceline indica un chiaro intento di semplificare l’organizzazione di viaggi e vacanze. Allo stesso tempo, l’inclusione di servizi come OpenTable per le prenotazioni nei ristoranti o 1-800-Flowers.com per l’invio di fiori dimostra la versatilità dell’assistente anche nella gestione di attività quotidiane e personali.

Un altro aspetto interessante è la compatibilità estesa della funzione "Azioni" con la maggior parte dei siti web, il che apre scenari molto ampi in termini di applicazioni future. Tra le nuove capacità annunciate, Copilot potrà anche trasformare articoli online in podcast generati tramite intelligenza artificiale, cercare e acquistare oggetti online e persino reagire a ciò che viene mostrato dalla fotocamera del dispositivo. Sebbene Microsoft non abbia ancora rivelato i dettagli tecnici di queste funzionalità, il progetto segue un trend crescente nel mondo dell’IA conversazionale.

Mentre aziende come Google, OpenAI, Anthropic e Amazon stanno sviluppando sistemi simili ancora in fase sperimentale, Microsoft ha deciso di anticipare i tempi, avviando immediatamente il rilascio progressivo di questa nuova versione di Copilot, che sarà disponibile a seconda della lingua, della piattaforma e del mercato.