Meta lancia Llama 4 con diversi nuovi modelli AI per app avanzate

Meta ha presentato la sua nuova suite di modelli di intelligenza artificiale multimodale, Llama 4, con il rilascio immediato dei primi due modelli: Llama 4 Scout e Llama 4 Maverick. Maverick, considerato il "cavallo di battaglia" della coppia, è progettato per eccellere nella comprensione sia di immagini che di testi, e trova applicazione in assistenza generale e conversazioni automatizzate.

Scout, d'altra parte, è un modello più piccolo, pensato per compiti come la sintesi di documenti, l'analisi delle attività degli utenti per personalizzare operazioni e il ragionamento su ampie basi di codice.

In aggiunta a questi due modelli già disponibili, Meta ha annunciato che sta lavorando su un terzo modello, Llama 4 Behemoth, definito dal CEO Mark Zuckerberg come uno dei "modelli di linguaggio più intelligenti al mondo". Behemoth, attualmente in fase di addestramento, è previsto per il lancio a breve e si prevede che supererà gli altri modelli per capacità e prestazioni. Inoltre, Zuckerberg ha anticipato l'arrivo di Llama 4 Reasoning, un altro modello che verrà presentato il mese prossimo.

Modelli già disponibili al download

I modelli Scout e Maverick sono già disponibili per il download tramite il sito ufficiale di Llama e Hugging Face, e sono stati integrati in vari servizi di Meta, tra cui WhatsApp, Messenger e Instagram. Scout, con 17 miliardi di parametri attivi e 16 esperti, è progettato per lavorare con una lunghezza di contesto quasi infinita, pari a 10 milioni di token, e può funzionare anche su una singola GPU.

Maverick, anch'esso con 17 miliardi di parametri attivi, ma con ben 128 esperti, è stato presentato come superiore ad altri modelli come GPT-4o e Gemini 2.0, grazie alle sue prestazioni avanzate in codifica, ragionamento, gestione di contesti lunghi, comprensione di immagini e multilinguismo. Secondo Meta, Maverick si avvicina ai modelli di alta gamma come DeepSeek v3.1, soprattutto nel campo del ragionamento e della codifica.

Zuckerberg ha inoltre dichiarato che il modello Behemoth, con ben 288 miliardi di parametri attivi, rappresenterà un salto significativo in termini di prestazioni, e lo ha definito come il "modello base più potente al mondo". Sebbene ancora in fase di addestramento, si prevede che Behemoth e Reasoning saranno al centro dell'attenzione durante la conferenza LlamaCon, prevista nelle prossime settimane, che sarà un’importante occasione per esplorare le ultime novità nell’ambito dell’intelligenza artificiale.