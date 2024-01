Tanti Giga in cloud a prezzo ridotto: la scelta giusta è pCloud

Ridurre il costo da sostenere per accedere a uno spazio cloud con tanti Giga a disposizione è possibile: grazie alle offerte di pCloud, infatti, è possibile ridurre in modo netto la spesa. Con le promozioni disponibili in questo momento, infatti, per accedere a 500 GB bastano 49,99 euro per un anno, pari a poco più di 4 euro al mese. Per chi ha bisogno di più spazio, invece, c'è il piano da 2 TB che costa 99,99 euro per un anno, pari a poco più di 8 euro al mese. Le offerte in questione sono attivabili tramite il sito ufficiale di pCloud.

pCloud: la soluzione giusta per ridurre il costo per il cloud storage

Accedere a un servizio di cloud storage comporta, in genere, una spesa mensile molto elevata. Con pCloud, invece, è possibile accedere a varie soluzioni per ridurre i costi, senza compromessi sulla qualità del servizio e sulla sicurezza. Con il piano annuale di pCloud, infatti, ci sono due opzioni:

500 GB a 49,99 euro per un anno

a 49,99 euro per un anno 2 TB a 99,99 euro per un anno

Ci sono, inoltre, anche i piani per i cloud a vita che eliminano i costi ricorrenti. Le opzioni sono:

500 GB a 199 euro

a 199 euro 2 TB a 399 euro

a 399 euro 10 TB a 1.190 euro

Il cloud a vita non ha costi ricorrenti: lo spazio cloud viene acquistato in fase di attivazione e non è necessario pagare alcun canone, mensile o annuale, per continuare a utilizzare il proprio spazio di storage.

Il piano annuale e il piano "a vita" di pCloud consentono di ridurre in modo significativo il costo per il cloud storage, rispetto ai tradizionali abbonamento mensili. Per tutti gli utenti interessati è possibile accedere a pCloud anche pagando con PayPal e, quindi, optando per l'acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere alle promozioni basta seguire il link qui di sotto.

