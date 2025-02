Taglia i costi della luce con Alperia TerzoTempo: bolletta più leggera e sconto garantito

In un periodo storico di grande incertezza sui prezzi dell’energia con costanti rincari nei periodi di maggiore richiesta, è importante trovare delle soluzioni con le quali tutelarsi. Per questo Alperia ha lanciato sul mercato un’offerta innovativa con un meccanismo originale grazie al quale il risparmio aumenta con il passare del tempo. Scopriamo le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta Alperia TerzoTempo.

Cosa prevede Alperia TerzoTempo

Ciò che caratterizza Alperia TerzoTempo e la distingue dalle altre offerte sul mercato è il meccanismo di premio alla fedeltà. Se, infatti, nei primi due anni la quota fissa ammonta a 120€ annui per punto di prelievo, a partire dal terzo anno questa si riduce automaticamente a 60€, garantendo un risparmio netto di 60€ all'anno.

Questo significa che per una famiglia media, si ha un taglio significativo dei costi fissi in bolletta, con un risparmio di 300€ nell'arco di cinque anni di fornitura.

L'offerta segue l'andamento del mercato attraverso il PUN (Prezzo Unico Nazionale) orario, con un contenuto spread di soli 0,011 €/kWh. Questo meccanismo permette di beneficiare immediatamente dei ribassi di prezzo sul mercato energetico, senza attendere aggiornamenti tariffari trimestrali.

Il meccanismo previsto dall’offerta Alperia TerzoTempo assicura un duplice vantaggio: da un lato si accede a prezzi competitivi allineati al mercato, dall'altro si utilizza esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili, così da fare una scelta non solo conveniente ma anche orientata alla sostenibilità ambientale. Alperia prevede inoltre la fatturazione oraria che permette inoltre di pagare l'energia esattamente al prezzo in cui viene consumata, ottimizzando così i costi per chi riesce a concentrare i consumi nelle fasce orarie più economiche.

L’offerta è gestibile comodamente online grazie alle bollette 2.0 accessibili sia da app mobile che dall’area clienti dal portale web e monitorare tutte le proprie forniture energetiche.

Inoltre sottoscrivendo l’offerta Alperia TerzoTempo entro il 15/03/2025 si ha la possibilità di partecipare al concorso per vincere i premi messi a disposizione dalla Federazione Italiana di Rugby (FIR).

