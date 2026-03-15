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Octopus Energia: la tariffa fissa che libera il budget per le cose belle della vita

Con Octopus Energia il prezzo di luce e gas è bloccato per 12 mesi: risparmia sulla bolletta e investi su quello che conta davvero. Attivazione online.
Octopus Energia: la tariffa fissa che libera il budget per le cose belle della vita
Con Octopus Energia il prezzo di luce e gas è bloccato per 12 mesi: risparmia sulla bolletta e investi su quello che conta davvero. Attivazione online.
Roberta Bonori
Pubblicato il 15 mar 2026
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Diciamocelo: nella vita di coppia ci sono due tipi di conversazioni. Quelle belle, quelle che si ricordano per sempre. E poi quelle sulla bolletta.Octopus Energia è qui per sollevarti dai pensieri dei costi variabili: scopri come.

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Octopus Energia: risparmia sulla bolletta e investi su quello che conta davvero

Ogni euro risparmiato sulla bolletta è un euro che va dove hai deciso tu, non dove ha deciso il mercato dell'energia. Un weekend fuori città, la cena del vostro anniversario, quella vacanza estiva che rimandavate da due anni, il divano nuovo che state guardando da mesi senza mai comprarlo. Con l'offerta Octopus Fissa 12 Mesi, il prezzo dell'energia è bloccato per un anno intero: 0,094 €/kWh per la luce e 0,375 €/Smc per il gas, fisso, stabile, prevedibile. Sai già quanto spenderai a gennaio come a giugno, senza dover riaprire i conti ogni volta che arriva la bolletta.

L'attivazione è completamente online, in pochi minuti, senza tecnici in casa e senza interruzioni: si fa insieme, magari la sera sul divano, in meno tempo di quanto ci voglia per scegliere cosa guardare su Netflix. Se avete già un contratto con un altro gestore, Octopus gestisce il passaggio in autonomia, gratis e senza burocrazia. L'energia fornita è 100% rinnovabile e certificata, perché risparmiare e fare una scelta sostenibile non dovrebbero essere due cose separate. E se avete domande, il servizio clienti è fatto di persone vere, non di risposte automatiche che non rispondono mai davvero. Meno soldi alla bolletta, più soldi a voi. Visita il sito di Octopus Energia e inizia a risparmiare su quello che non conta, per spendere meglio su quello che conta davvero.

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