BBVA, la promo del 3% di remunerazione e cashback è valida fino al 7 aprile

BBVA offre il 3% di remunerazione e il 3% di cashback nei primi sei mesi ai nuovi clienti che sottoscrivono un nuovo conto online entro il 7 aprile. Una volta trascorso il periodo promozionale, la remunerazione è garantita a lungo termine, con gli interessi liquidati una volta al mese, fino a 1 milione di euro.

Per accedere alla remunerazione e al cashback di BBVA non vi sono vincoli o condizioni da rispettare, a differenza di quanto accade con le altre banche. Di conseguenza, ciò che significa che non è necessario accreditare lo stipendio, non serve un saldo minimo né restare in BBVA per un periodo di tempo stabilito in partenza.

Dopo 6 mesi remunerazione fino al 2%

Come accennato nell’introduzione, i clienti BBVA continuano a ricevere un rendimento del conto corrente anche al termine del periodo promozionale. In questo momento, in base alle modalità di utilizzo del conto, la banca spagnola garantisce una remunerazione massima del 2% annuo lordo.

Tornando invece alla promo relativa al cashback, nei primi sei mesi dall’apertura del conto BBVA rimborsa il 3% di tutti gli acquisti in modo automatico, con un tetto limite mensile pari a 280 euro. Le spese valide sono quelle effettuate con la carta di debito, disponibile sia fisica che in formato digitale.

La richiesta della carta di debito Mastercard di BBVA può avvenire al momento dell’apertura del conto. In seguito, è interamente gestibile dall’applicazione, tramite cui è possibile attivarla, impostare dei limiti specifici riguardo il funzionamento e monitorare in tempo reale i propri movimenti.

Sia il conto corrente che la carta di debito sono a canone zero per sempre. Tra i servizi gratuiti inclusi nel conto BBVA si annoverano bonifici SEPA ordinari e istantanei, l’accredito dello stipendio in anticipo, gli acquisti in valuta estera, il servizio di Salvadanaio Digitale, il servizio di custodia titoli e il prelievo di contanti nei Paesi Ue a partire da 100 euro.

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