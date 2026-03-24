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Carta di credito BBVA: la promo Cashback 20% termina il 31 marzo

Tutti i dettagli dell'ultima iniziativa della banca spagnola: ecco come ottenere fino a 100 euro di rimborso.
Carta di credito BBVA: la promo Cashback 20% termina il 31 marzo
Tutti i dettagli dell'ultima iniziativa della banca spagnola: ecco come ottenere fino a 100 euro di rimborso.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 mar 2026
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Volge al termine la promozione Cashback 20% associata alla carta di credito BBVA, banca spagnola nota in Italia per offrire un conto corrente con remunerazione garantita. L’iniziativa in corso permette di ricevere il 20% di cashback sulle spese effettuate durante il primo mese con la carta, fino a un massimo di 500 euro: dunque, su 500 euro di acquisti si riceve un rimborso di 100 euro.

La carta di credito proposta da BBVA è a canone zero per il primo anno e offre una piena flessibilità nella gestione dei propri pagamenti. Inoltre, risulta conveniente anche per chi è abituato a viaggiare all’estero durante tutto l’anno, dal momento che non si pagano commissioni né per il cambio né per gli acquisti in valuta estera.

Pagina offerta BBVA

bbva carta credito cashback 20 per cento

Un ulteriore vantaggio è la partecipazione ai sorteggi Compra & Vinci BBVA, che mettono in palio numerosi premi come 100 buoni regalo Amazon da 50 euro e una Gift Card “Per Te Viaggi” dal valore di 6.000 euro.

Il circuito di pagamento internazionale a cui fa riferimento è Mastercard, che a sua volta apre le porte a esperienze esclusive, tra cui prevendite per concerti, posti premium, concorsi e altro ancora.

La richiesta della carta di credito BBVA avviene dopo l’apertura del conto corrente della banca spagnola. Si tratta di un conto a zero spese per sempre, con numerosi servizi gratuiti e 100% online.

La procedura di apertura del conto richiede appena cinque minuti del proprio tempo libero. Oltre alla carta di credito, il conto è associato anche a una carta di debito fisica e virtuale a canone zero per il primo anno: l’utilizzo della carta fa sì che il canone resti gratuito anche dopo il primo anno.

Per richiedere la carta di credito è sufficiente entrare nell’app BBVA e cliccare sulla sezione “Carte”. Il rilascio della carta è soggetto alla valutazione della banca stessa.

Pagina offerta BBVA

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