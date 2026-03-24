Carta di credito BBVA: la promo Cashback 20% termina il 31 marzo

Volge al termine la promozione Cashback 20% associata alla carta di credito BBVA, banca spagnola nota in Italia per offrire un conto corrente con remunerazione garantita. L’iniziativa in corso permette di ricevere il 20% di cashback sulle spese effettuate durante il primo mese con la carta, fino a un massimo di 500 euro: dunque, su 500 euro di acquisti si riceve un rimborso di 100 euro.

La carta di credito proposta da BBVA è a canone zero per il primo anno e offre una piena flessibilità nella gestione dei propri pagamenti. Inoltre, risulta conveniente anche per chi è abituato a viaggiare all’estero durante tutto l’anno, dal momento che non si pagano commissioni né per il cambio né per gli acquisti in valuta estera.

Un ulteriore vantaggio è la partecipazione ai sorteggi Compra & Vinci BBVA, che mettono in palio numerosi premi come 100 buoni regalo Amazon da 50 euro e una Gift Card “Per Te Viaggi” dal valore di 6.000 euro.

Il circuito di pagamento internazionale a cui fa riferimento è Mastercard, che a sua volta apre le porte a esperienze esclusive, tra cui prevendite per concerti, posti premium, concorsi e altro ancora.

La richiesta della carta di credito BBVA avviene dopo l’apertura del conto corrente della banca spagnola. Si tratta di un conto a zero spese per sempre, con numerosi servizi gratuiti e 100% online.

La procedura di apertura del conto richiede appena cinque minuti del proprio tempo libero. Oltre alla carta di credito, il conto è associato anche a una carta di debito fisica e virtuale a canone zero per il primo anno: l’utilizzo della carta fa sì che il canone resti gratuito anche dopo il primo anno.

Per richiedere la carta di credito è sufficiente entrare nell’app BBVA e cliccare sulla sezione “Carte”. Il rilascio della carta è soggetto alla valutazione della banca stessa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.