Tablet Android 10" in OFFERTA a 55€, e non è uno scherzo!

Ci sono tablet top di gamma così potenti da poter sostituire addirittura un notebook (come il Samsung Galaxy Tab S8+, ad esempio) e tablet che invece sono adatti per un uso di base, per guardare contenuti in streaming, andare sui social network e così via. Appartiene a questa seconda categoria il device di WinSing che - grazie allo sconto immediato Amazon del 38% - oggi costa solo 55,51€. Sì, hai letto bene.

Un tablet Android per le operazioni di base? Solo 55€

Mettiamo subito in chiaro le cose: questo è un tablet di fascia bassa, ovvero pensato per attività non energivore e per nulla intense. Ti parlo quindi di streaming (Prime Video, Netflix, Apple TV+, Disney+ e così via), social network, navigazione web, Office, ebook, e - con i dovuti limiti - anche un po' di gaming.

Del resto, non si può pretendere mica tanto da un dispositivo che - oggi, perché in sconto - richiede un'investimento inferiore ai 56 euro. Passiamo quindi ai dettagli, così da rendere il quadro ancora più definito:

Display IPS da 10 pollici con risoluzione HD (1280 x 900 pixel)

2GB di memoria RAM

32GB di archiviazione (espandibile fino a 128GB con una microSD)

Processore Quad-Core

Una volta acceso, noterai l'interfaccia di Android 10. È vero, non sarà l'ultima versione del sistema operativo di Google, ma ci si può anche accontentare. E poi avrai a tua disposizione tutte le app e i servizi di Big G per utilizzare questo dispositivo in tutta sicurezza. C'è ad esempio il Play Store, attraverso il quale scaricare applicazioni, gratuite e non.

La batteria poi è da 6000mAh e dovrebbe garantire dalle 7 alle 10 ore di autonomia. Ci sono anche due fotocamere (una sul retro e una sulla parte frontale), utili sì, ma non per scatti miracolosi.

Insomma, ci siamo capiti. Il tablet Android di WinSing è pensato per chi ha poche esigenze, è pronto ad accettare qualche compromesso e, soprattutto, vuole spendere pochissimo.

