L'ondata delle Offerte di Primavera ha travolto davvero tutto il catalogo di Amazon, anche i prodotti appartenenti alla categoria "Top di Gamma". Non si può restare indifferenti allo sconto di oltre 260€ sul Samsung Galaxy Tab S8+ con 8GB di RAM, un tablet completo sotto tutti i punti di vista, dalla produttività all'intrattenimento.

Con lo sconto del 22% puoi concludere l'affare a 937 euro, ma puoi optare anche per il pagamento a rate selezionando l'apposito servizio Amazon, senza interessi e costi nascosti (12 rate da 78,09€ al mese).

Samsung Galaxy Tab S8+: un tablet formidabile a meno di 940€ con le Offerte di Primavera Amazon

Rispetto al modello base, la versione Plus del Samsung Galaxy Tab S8 ha dalla sua un display sAMOLED ancora più ampio (12,4 pollici), un batteria più capiente e uno lettore d'impronte digitali integrato nel pannello frontale.

Il display con risoluzione nativa di 2800 x 1752 è uno spettacolo per gli occhi ed è l'ideale per ogni tipo di operazione tu voglia svolgere. Per i contenuti multimediali è una goduria, e per la produttività mette a tua disposizione tutto lo spazio necessario. A tal proposito, la S-Pen (inclusa!) si rivela un partner perfetto: la puoi usare per disegnare, scrivere appunti al volo e prendere nota di quell'idea geniale che non puoi assolutamente dimenticare.

Il design è lineare e pulito, valorizzato dalla scelta di materiali premium. Il Samsung Galaxy Tab S8+ è un device top di gamma, e lo si capisce anche dal comparto fotografico. Come spiega infatti il gigante sudcoreano, la doppia fotocamera anteriore (grandangolare + ultra-grandangolare) offre un'eccezionale campo visivo, per video 4K ottimali. L'inquadratura automatica, poi, mette al centro i soggetti che parlano, e c'è anche lo zoom per renderti più partecipe della scena.

Il Galaxy Tab S8+ di Samsung è tra i migliori della sua categoria e non a caso può anche prendere il posto di un notebook. Basta aggiungere una tastiera con trackpad, ad esempio, e il gioco è fatto.

📢 Ricorda che le Offerte di Primavera Amazon dureranno fino alle 23:59 di oggi. Questo significa che hai solo qualche ora per completare l'affare, poi tornerà tutto alla "normalità". In questo caso al prezzo di listino di oltre 1.100€.

