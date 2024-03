Surfshark VPN: Sicurezza Online e Privacy assicurate

Surfshark VPN garantisce la sicurezza online e la protezione della privacy degli utenti con un servizio completo. Con sede nelle Isole Vergini Britanniche, l'azienda si impegna a non registrare le attività online dei clienti per garantire la massima privacy.

Grazie alla feature che permette connessioni illimitate su tutti i dispositivi, gli utenti ottengono un controllo completo. Inoltre, questo servizio supporta i protocolli OpenVPN, WireGuard e IKEv2 per ottimizzare sia la velocità che la sicurezza.

Surfshark VPN: i dettagli

La VPN in questione promette di non memorizzare l'attività di navigazione, assicurando totale privacy online di tutti i suoi utenti. Il servizio consente di collegare un numero illimitato di dispositivi con un solo abbonamento, offrendo una flessibilità unica rispetto ad altri servizi VPN.

Inoltre, la VPN di Surfshark è ottimizzata per il torrenting e lo streaming, sbloccando con successo piattaforme come Netflix, Hulu e Disney+, offrendo accesso a contenuti geograficamente limitati.. Tra le caratteristiche speciali, il "Camouflage Mode" e "No-Borders" sono progettati per eludere le restrizioni VPN in Paesi specifici, migliorando l'anonimato e consentendo un accesso senza limiti.

Costi ed altro

Surfshark offre piani di abbonamento a partire da 2,29 euro mensili, a seconda dell'impegno temporale scelto. Il piano di abbonamento di 24 mesi offre il prezzo mensile più basso con una PROMO che aggiunge ulteriori 3 mesi gratuiti al pacchetto. È inoltre possibile usufruire della garanzia di rimborso di 30 giorni su tutte le piattaforme, insieme a un periodo di prova gratuita di 7 giorni disponibile solo su device Android, iOS e macOS.

Per coloro che cercano un partner affidabile per la protezione della propria privacy online, Surfshark offre un'opzione versatile e conveniente, con un'attenzione particolare a funzionalità avanzate per la sicurezza online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.