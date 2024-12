Surfshark VPN: maxi sconto dell'87% e 4 mesi extra gratis

Se stai valutando l'attivazione di una VPN ti segnaliamo l'ultima offerta di Surfshark, disponibile al prezzo scontato di 1,99 euro al mese per effetto di un maxi sconto dell'87%. La promozione in corso sul sito ufficiale offre inoltre 4 mesi extra gratis e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Con Surfshark VPN si ottiene una navigazione in completo anonimato, con la possibilità di guardare tutti i propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi. Il servizio include inoltre la funzionalità Alternative ID, grazie alla quale si possono generare e-mail finte così come dati personali fake in caso di bisogno.

Surfshark VPN in offerta a 1,99 euro al mese per 2 anni

Il piano più economico della VPN di Surfshark è Starter, in offerta a 1,99 euro al mese per i primi 2 anni. Surfshark Starter include i servizi VPN e Alternative ID. Per quanto riguarda la VPN, tra gli strumenti disponibili vi sono Dynamic MultiHop, che cripta i propri dati due volte tramite una doppia VPN che instrada il traffico web tramite due differenti server VPN, e CleanWeb, strumento che blocca gli annunci e i pop-up dei siti web.

C'è poi Surfshark One, disponibile a 2,49 euro al mese grazie a uno sconto dell'96%. Con il piano One l'utente può contare su servizi aggiuntivi come Antivirus, Alert e Search, per una difesa della propria privacy ancora superiore.

Infine Surfshark One+, il piano più completo di Surfshark VPN in offerta a 3,99 euro al mese. Rispetto al profile One aggiunge il tool Incogni, in grado di eliminare i dati personali dell'utente dal web e liberarlo così dalla piaga del telemarketing.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.