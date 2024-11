Surfshark VPN, c'è l'offerta Black Friday a meno di 2 euro

Ogni giorno, milioni di utenti navigano sul web esponendo inconsapevolmente i propri dati personali a potenziali minacce. Utilizzare una VPN (Virtual Private Network) è una delle soluzioni più efficaci per proteggere la propria privacy e navigare in modo sicuro. Scopri come evitare le minacce informatiche con Surfshark VPN e approfitta dell'offerta speciale del Black Friday per risparmiare.

Puoi sottoscrivere un abbonamento Surfshark VPN a soli 1,99 euro al mese: uno sconto significativo rispetto al prezzo originale di 4,69 euro al mese. Inoltre, l'offerta include 4 mesi extra gratuiti. In aggiunta, Surfshark offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, che ti permette di testare il servizio senza alcun rischio. Se non sei soddisfatto, puoi richiedere un rimborso completo.

Offerta VPN straordinaria per il Black Friday

Senza una VPN, il tuo indirizzo IP e le tue attività online sono facilmente visibili a siti web, tracker e inserzionisti. Questo significa che ogni tua azione può essere monitorata e utilizzata per fini pubblicitari o, nel peggiore dei casi, per attività dannose. Con una VPN come Surfshark, puoi rendere invisibili le tue attività online, proteggendo così la tua privacy e i tuoi dati personali.

Con un solo account Surfshark, puoi connettere un numero illimitato di dispositivi. Proteggi tutti i dispositivi della tua casa, dai computer agli smartphone, senza dover acquistare abbonamenti aggiuntivi. Inoltre, Surfshark adotta una politica di no-log, il che significa che non tiene traccia delle tue attività online. I server basati su RAM garantiscono che i tuoi dati non vengano memorizzati, offrendo un ulteriore livello di sicurezza.

La crittografia di prossima generazione e i protocolli VPN avanzati proteggono il tuo traffico internet da occhi indiscreti, garantendo una navigazione sicura anche su reti Wi-Fi pubbliche. Surfshark è inoltre tra i pochi a utilizzare la tecnologia Nexus, che instrada il traffico attraverso una rete di server piuttosto che un semplice tunnel VPN, offrendo un ulteriore strato di sicurezza.

Non perdere l'occasione di approfittare dell'offerta Black Friday di Surfshark per garantirti una protezione completa a un prezzo imbattibile. Con soli 1,99 euro al mese e 4 mesi extra gratuiti, puoi mettere al sicuro la tua presenza online e goderti una navigazione libera e sicura.

