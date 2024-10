Surfshark: VPN a meno di 2€ al mese con 4 mesi extra gratis

Surfshark ha da poco lanciato la migliore offerta dell'anno per il suo piano VPN della durata di due anni. La promozione in corso sul sito ufficiale permette di attivare il servizio VPN a 1,99 euro al mese, con in più 4 mesi extra gratis. E se non si è soddisfatti della connessione, si può richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

L'offerta sulla VPN di Surfshark termina il 2 dicembre. Tra i suoi principali punti di forza si annovera la velocità di connessione, l'attenzione per la privacy online degli utenti e l'utilizzo dell'app su un numero illimitato di dispositivi, così da offrire una protezione completa per il più ampio numero di persone.

Surfshark lancia la migliore offerta dell'anno sulla VPN

L'offerta di Surfshark si suddivide in tre piani: Starter, One e One+. Il piano Starter include i servizi VPN, Alternative ID e CleanWeb: con il primo si ha la certezza di navigare in modo sicuro online, il secondo consente di proteggere i propri dati personali, il terzo infine blocca i pop-up e gli annunci pubblicitari. Con la promo in corso costa 1,99 euro al mese per 24 mesi.

C'è poi il piano One, che rispetto all'account Starter aggiunge una protezione antivirus, il monitoraggio web per eventuali violazioni dei dati (Alert) e la navigazione privata (Search). Grazie all'ultima offerta promossa sul sito ufficiale, è disponibile al prezzo scontato di 2,49 euro al mese.

Il terzo e ultimo piano è One+. Sono inclusi tutti i vantaggi dei piani Starter e One, con in più l'aggiunta di Incogni, il servizio che consente di eliminare i propri dati personali sul web ed evitare così la ricezione di chiamate e messaggi spam a tutte le ore del giorno. È in promozione a 3,99 euro al mese, con la possibilità di beneficiare fino a 6 mesi extra di servizio in regalo.

Maggiori informazioni sulla promo sono disponibili su questa pagina dedicata di Surfshark.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.