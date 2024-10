Surfshark, il Black Friday è qui: 1,99€ al mese e 4 mesi extra gratis

Surfshark ha scelto di rompere gli indugi, anticipando la concorrenza con la sua offerta per il Black Friday. Fino al 2 dicembre sarà possibile attivare i piani VPN di due anni a partire da 1,99 euro al mese, con 4 mesi extra in regalo (che diventano 6 scegliendo il piano più completo, One+).

La VPN di Surfshark aiuta gli utenti a proteggere la loro connessione, tenendoli così al riparo da violazioni dei dati, attacchi di hacking e fastidiosi blocchi geografici. Si tratta di un servizio di rete privata virtuale in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque si vada, con un design semplice e moderno.

L'offerta Black Friday di Surfshark VPN

Una VPN come quella di Surfshark consente di ottenere un'esperienza web come quella degli albori, cioè prima dell'arrivo della pubblicità, senza pop-up dei cookie né tantomeno tracciamento dei dati. In più garantisce una stabilità da prima della classe, senza per questo disdegnare la velocità, permettendo a chiunque di lavorare, giocare e navigare su Internet senza preoccupazioni.

Tra i vari piani disponibili, Surfshark One e One+ aggiungono anche un antivirus. Tale servizio protegge qualunque tipo di dispositivo, senza andare ad incidere sul flusso di lavoro, consentendo così agli utenti di concentrarsi soltanto su ciò che stanno facendo.

Scegliendo il piano completo One+, ci si assicura inoltre il servizio premium Incogni, grazie al quale è possibile rimuovere i propri dati personali dal web in maniera automatica. Incogni è un servizio sicuro, che continua a monitorare la situazione anche dopo che i dati sono stati effettivamente rimossi.

Maggiori informazioni sull'offerta Black Friday su questa pagina dedicata del sito Surfshark. La promozione include anche una garanzia Soddisfatti o rimborsati di 30 giorni (a partire dalla data di acquisto, ndr).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.