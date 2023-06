Surfshark Antivirus protegge i tuoi dispositivi a soli 3,49€ al mese

Non serve per forza spendere grosse cifre per proteggere i propri dispositivi online con un buon antivirus. Con Surfshark Antivirus potete infatti farlo a soli 3,49€ al mese, beneficiando di un app davvero leggera, che non appesantisce il sistema, nonché di una VPN integrata e altre utili funzionalità di sicurezza.

Sfruttando uno sconto del 76%, avrete tutti i vantaggi della protezione online in un singolo pacchetto. Ecco cosa offre nel dettaglio l'antivirus di Surshark.

Surfshark Antivirus: protezione a un prezzo conveniente

Surfshark Antivirus può essere utilizzato in un massimo di 5 dispositivi. Protegge in tempo reale il sistema senza richiedere l'intervento dell'utente. È in grado di rilevare tutte le minacce più recenti e diffuse, debellandole da solo. È sempre aggiornato sui nuovi malware grazie a Cloud Protect, un database online proprietario che funziona 24 ore su 24, per impedire ai nuovi virus di infettare e arrecare danni al vostro dispositivo.

L'applicazione permette anche di programmare le scansioni in base alle esigenze, scegliendo orario e giorno di esecuzione, nonché escludere file e cartelle specifiche che possono essere erroneamente rilevate come malware.

Surfshark Antivirus include anche una VPN, con cui è possibile tenere privato tutto ciò che svolgete online, proteggendo la propria identità ed evitando il tracciamento. Instradando tutti i dati di navigazione attraverso un tunnel crittografato, in dei server privati, le informazioni rimarranno illeggibili a occhi indiscreti e sarà possibile navigare in sicurezza anche nelle reti Wi-Fi pubbliche, mettendo al sicuro la propria posizione e i dati sensibili.

Non può mancare un servizio dedicato per il monitoraggio sulle violazioni, in grado di avvisarvi in tempo reale se le vostre informazioni personali sono a rischio. Può tenere d'occhio automaticamente posta elettronica, carte di credito e identità personale, effettuando scansioni sui database violati. Nel caso i vostri dati saranno interessati, verrete notificati in modo da poter intervenire.

Surfshark Antivirus comprende anche un motore di ricerca ottimizzato per la privacy, in grado di bloccare i siti dannosi. Permette di bloccare gli annunci e di bloccare il tracciamento dei dati, fornendo risultati specifici in base al paese.

Acquistate ora l'antivirus e non perdetevi lo sconto.

