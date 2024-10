Surfshark abbassa di nuovo i prezzi sui piani VPN di 2 anni

Se stai valutando l'attivazione di un nuovo servizio VPN, che non sia soltanto veloce ma anche affidabile, ti segnaliamo la nuova offerta in corso in questi giorni sui piani della durata di due anni di Surfshark, azienda punto di riferimento nel settore. Grazie all'ultima promozione, è possibile attivare due anni di servizio a partire da 1,99 euro al mese per 24 mesi, con in più quattro mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Tra i vantaggi di Surfshark VPN si annoverano la configurazione semplice e intuitiva tramite app, la protezione di un numero illimitato di dispositivi con un unico account, una privacy a prova di hacker e l'utilizzo dell'innovativa tecnologia Nexus.

I piani di due anni di Surfshark VPN a partire da 1,99 euro al mese

Alla base del successo della VPN di Surfshark non c'è soltanto la semplice velocità della connessione, elemento questo offerto ormai dalla quasi totalità dei servizi di rete privata virtuale. Surfshark riesce infatti a distinguersi dalla concorrenza per la sua offerta completa dal punto di vista della sicurezza, pur mantenendo il prezzo ultra-concorrenziale.

A questo proposito si può menzionare ad esempio la nuova tecnologia Nexus, grazie alla quale il traffico non viene più instradato in un semplice tunnel VPN, ma attraverso una rete di server, al fine di massimizzare la protezione dei dati. Vale poi la pena sottolineare l'utilizzo dei server basati su sola RAM, con in più una ferrea politica di no-log.

E se ciò non bastasse, Surfshark aggiunge un antivirus proprietario e l'ad blocker, per proteggere i dispositivi dei suoi clienti da malware, web tracker e pubblicità online.

Per beneficiare di uno sconto fino all'87% sui piani VPN di due anni è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Surfshark. L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.