Super Wi-Fi Virgin: ORA senza costi di attivazione

La promozione Super Wi-Fi di Virgin ti permette di avere internet illimitato a casa fino a 2.5 Gigabit al secondo in download. Attualmente, grazie all'iniziativa natalizia è possibile richiedere l'attivazione della Fibra senza alcun contributo iniziale.

Il costo di attivazione è gratis solo entro il 7 Gennaio 2024.

Super Wi-Fi Virgin: i dettagli della promozione

La tariffa senza costi di attivazione e con prezzo bloccato per sempre parte da un prezzo scontato pari a 26,49 euro mensili con velocità massima fino ad 1 Gigabit al secondo. Nello specifico, oggi vediamo la promozione Virgin Fibra Pura 2.5 Giga che offre le prestazioni più elevate in Fibra ottica.

Internet illimitato in FTTH con velocità massima raggiungibile che può arrivare fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 500 Mbps in upload .

Modem Wi-Fi 6 di ultima generazione compreso nel prezzo in comodato d'uso gratuito.

compreso nel prezzo in comodato d'uso gratuito. Prezzo bloccato per sempre .

. Disdetta esercitabile senza alcun costo e senza penale.

Zero Vincoli.

Richiesta di attivazione ONLINE in soli 5 minuti.

Prezzo promozionale bloccato per sempre e senza aumenti pari a 29,49 euro.

L'installazione della Fibra avviene in circa 10 giorni e viene portata a termine da un tecnico specializzato.

Inoltre, puoi decidere di addebitare il costo mensile tramite:

Addebito diretto su conto corrente

Carte di credito e debito Visa o Mastercard

Postepay debit.

Come potete vedere non è possibile richiedere l'attivazione del servizio in possesso di alcune carte prepagate come la Genius Card di Unicredit, la Superflash di Intesa San Paolo oppure la Postepay Evolution.

Costi ed altro

Il servizio in questione ha un contributo di attivazione interamente scontato da Virgin. Per aderire a questo vantaggio è necessario portare a termine l'attivazione entro il 7 Gennaio 2024.

