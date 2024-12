Super sconto di 429€ su Samsung Galaxy S24+ da 256GB, un vero affare

Tieniti forte perché ti sto segnalando una promozione davvero fiori di testa che ti permetterà di avere uno smartphone top di gamma a un prezzo molto più basso. Sto parlando dell'epico Samsung Galaxy S24+ che ora su eBay puoi mettere nel tuo carrello a soli 759,99 euro, invece che 1.189 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale SMARTDEC24 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Sul prezzo di listino, che puoi vedere nello store ufficiale di Samsung, c'è uno sconto di ben 429 euro sul totale. Inoltre hai anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 266,66 euro senza interessi, con Klarna.

Samsung Galaxy S24+: il meglio del meglio a meno

Inutile girarci in giro, adesso Samsung Galaxy S24+ è da prender a occhi chiusi. Se stavi pensando a un bel regalo per natale allora con questo smartphone vai sul sicuro. Tra l'altro questa è la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Troviamo il potente processore Exynos 2400 con il sistema operativo Android 14.

Ha un bellissimo e ben visibile display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, luminosità da 2.600 nits e un refresh rate da 120 Hz. Pesa solo 196 grammi, ha uno spessore di appena 7,7 mm ed è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP68. Monta poi una batteria da 4.900 mAh con ricarica wireless da 15 W e cablata da 45 W. E possiede una straordinaria fotocamera principale con sensore da 50 MP e teleobiettivo con zoom ottimo 3X da 10 MP.

Ci sarebbero tante altre cose di cui si potrebbe parlare di questo spettacolare smartphone ma non ci è rimasto molto tempo. Da un momento all'altro la promozione potrebbe esaurirsi. Per cui vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S24+ a soli 759,99 euro, invece che 1.189 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale SMARTDEC24 al momento del pagamento. Se lo ordini adesso lo riceverai prima di natale senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.