Super sconto di 195€ per il mitico Motorola Edge 50 Neo 5G da 512GB

Se fai alla svelta oggi puoi fare un vero colpaccio e metti le mani su uno smartphone dalle prestazioni straordinarie pagandolo molto meno del suo prezzo. Stiamo parlando del mitico Motorola Edge 50 Neo 5G che ora su eBay puoi aggiungere al tuo carrello a soli 304,90 euro, invece che 499,90 euro.

Ti assicuro che è tutto vero, non ci sono errori di alcun genere ma uno sconto gigante del 39% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 195 euro sul totale. Non è certo una promozione che durerà a lungo per cui devi essere velocissimo. Tra l'altro se preferisci puoi pagare in comode rate da 101,63 euro senza interessi con Klarna.

Motorola Edge 50 Neo 5G a un prezzo da favola

Non c'è che dire, a una cifra del genere sicuramente è difficile trovare uno smartphone con queste prestazioni. Motorola Edge 50 Neo 5G ha un bellissimo display pOLED da 6,4 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 3000 nits. Pesa solo 171 grammi e ha uno spessore di 8, 1 mm nonostante nasconda una batteria da 4310 mAh.

Monta il processore MediaTek Dimensity 7300 che viene supportato in questa versione da ben 12 GB di RAM e da una memoria interna di 512 GB. Mentre come sistema operativo c'è il fluido Android 14. Gode di una fotocamera spettacolare con sensore principale Sony - LYTIA 700C da 50 MP e fotocamera frontale da 32 MP. E poi possiede una ricarica cablata turbo da 68 W che lo riporta dallo 0% al 100% in pochissimo e una ricarica wireless da 15 W.

Che sta aspettando? È chiaro che una promozione del genere non durerà. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su eBay e acquista il tuo Motorola Edge 50 Neo 5G a soli 304,90 euro, invece che 499,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in appena 2 giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.