Super Mario 3D World + Bowser's Fury a meno di 50€ su Amazon

Se sei un appassionato di Super Mario o semplicemente adori i videogiochi platform, sappi che Super Mario 3D World + Bowser's Fury è il gioco perfetto per te. Attualmente disponibile su Amazon a soli 48,99€, IVA e spedizione inclusi, questo bundle ti regala due fantastiche avventure in un solo acquisto. Ecco perché dovresti seriamente pensare di prenderlo, anche perché con Prime avrai accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine, presso il tuo domicilio o un luogo da te designato.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury: ecco perché comprarlo

Il grande vantaggio di Super Mario 3D World + Bowser's Fury risiede nel fatto che riceverai due giochi straordinari in un solo pacchetto. Super Mario 3D World è una versione arricchita del titolo originale per Wii U, un classico platform 3D che promette ore di intrattenimento con un gameplay dinamico e avvincente. In aggiunta, Bowser's Fury introduce una nuovissima avventura open-world che porta una ventata di novità al gameplay tradizionale di Mario. Ciò significa che con un'unica spesa otterrai due modalità di gioco distinte e complementari.

Super Mario 3D World è celebre per la sua modalità multiplayer. Fino a quattro giocatori possono partecipare simultaneamente, sia online che in locale, scegliendo tra personaggi come Mario, Luigi, Peach e Toad. Il piacere di gioco si moltiplica quando ti cimenti con amici o parenti, collaborando per completare i livelli o competendo per accumulare il maggior numero di punti.

La novità più entusiasmante di questo bundle è sicuramente Bowser's Fury, un'avventura che trasporta Mario in un mondo aperto esplorabile in libertà. In questa modalità, il nostro eroe si allea con Bowser Jr. per sconfiggere un Bowser gigantesco e furioso, in una trama che introduce elementi di gioco innovativi e una maggiore libertà di esplorazione rispetto ai precedenti giochi della serie. Il mondo aperto è ricco di sfide e misteri da scoprire, offrendo un'esperienza ludica nuova e più coinvolgente rispetto ai tradizionali platform. Infine, sappi che rispetto alla versione originale per Wii U, Super Mario 3D World per Nintendo Switch è stato migliorato con una grafica più definita e prestazioni potenziate. A soli 48,99€ questo è il videogame da comprare oggi.

