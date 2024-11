Subways of the Mind: la storia della canzone più misteriosa del web

Dopo anni di mistero, la traccia più enigmatica della rete, conosciuta come “la canzone più misteriosa di Internet", ha finalmente trovato i suoi autori. La canzone, intitolata "Subways of the Mind", è stata identificata come una composizione della band tedesca FEX, attiva negli anni ’80 e composta da musicisti appassionati di rock con influenze new wave e pop.

Tutto ha avuto inizio nel 2004, quando Darius S., un giovane appassionato di musica, ha caricato online la traccia, insieme ad altre canzoni non identificate, sperando che qualcuno potesse riconoscerle. Il mistero ha però catturato l’attenzione globale solo nel 2019, quando un adolescente brasiliano ha caricato la canzone su YouTube. L'inquietante e orecchiabile brano è così diventato virale, scatenando un'ondata di ricerche tra gli appassionati di musica e i detective digitali.

Il mistero si è risolto solo di recente, grazie all’impegno della community di Reddit r/ThatMysteriousSong, dove utenti motivati hanno scavato negli archivi di un festival musicale di Amburgo alla ricerca di indizi.

La conferma arriva da un membro della band

Un utente, conosciuto con il nickname Marijn1412, ha individuato una traccia cruciale in un vecchio articolo di giornale che menzionava FEX come band di "rock con influenze wave". Contattando un ex membro della band, ha ottenuto conferma dell'autenticità della traccia, oltre a una registrazione di "Subways of the Mind".

A confermare la notizia è stato Michael Hädrich, ex membro della band ora sessantottenne, che ha condiviso la registrazione originale della canzone. Hädrich, che continua a fare musica con il nome d'arte Silk Vision nel suo studio di Monaco di Baviera, ha dichiarato che FEX non aveva idea del culto che la loro canzone aveva generato online.

Ha anche annunciato l’intenzione di produrre una nuova versione del brano, accompagnata da un video musicale. Oltre a "Subways of the Mind", sono state scoperte altre due tracce della band, “Heart in Danger” e “Talking Hands”, chiudendo così il cerchio su uno dei più longevi misteri musicali del web.