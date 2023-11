Suburræterna è disponibile su Netflix. E con Sky lo paghi solo 14,90€ al mese

In occasione del Black Friday, Sky ha lanciato un'offerta da non perdere per gli amanti dell'intrattenimento. Fino al 27 novembre, potrai accedere a tutti i contenuti Sky TV e Netflix - inclusa la nuovissima serie TV italiana Suburræterna, disponibile dallo scorso 14 novembre - al prezzo di 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30.

Suburræterna: trama e dove vederlo in streaming

Suburræterna è la serie televisiva italiana basata sul romanzo Suburra di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, sequel di Suburra - La Serie di Stefano Sollima. Distribuita su Netflix a partire dal 14 novembre, la trama si svolge nel 2011 a Roma e segue le gesta di Amedeo Cinaglia, Ferdinando Badali, Adelaide Anacleti, Angelica Sale e Nadia Gravone nel mondo criminale capitolino. Alberto Anacleti, noto come "Spadino," si trova invece costretto a tornare a casa per affrontare la vendetta dei fratelli Luciani, il cui passato è segnato dalla tragica morte dei genitori per mano degli Anacleti.

L'offerta Black Friday di Sky include la possibilità di guardarti tutta la serie Suburræterna - e molto altro ancora - con un certo risparmio sull'abbonamento mensile. Intrattenimento Plus, questo il nome della promozione, è infatti disponibile a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 30, come da prezzo originale) e include l'accesso non solo alle produzioni e gli show di Sky TV ma anche di Netflix (piano Base HD 720p su uno schermo alla volta e senza alcuna interruzione pubblicitaria).

Sky TV ti offre le imperdibili produzioni Sky Original, serie TV italiane e internazionali, spettacoli per tutta la famiglia, documentari avvincenti e le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Netflix, invece, ti regalerà serie TV, film, documentari e programmi per bambini, mantenendo il tuo account o creandone uno nuovo.

Approfitta dell'offerta Black Friday Sky e Netflix e immergiti nelle emozioni di Suburræterna e di molti altri contenuti esclusivi a soli 14,90 euro al mese.

