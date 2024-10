Su Apple TV+ c'è The Last of the Sea Women, che celebra le ultime "sirene" sudcoreane

Lo scorso 11 ottobre è arrivato su Apple TV+ The Last of the Sea Women, un nuovo imperdibile documentario che racconta la storia delle ultime "sirene" della Corea del Sud - le haenyeo, iconiche "donne del mare" dell'isola di Jeju, che si immergono da secoli senza l'ausilio di ossigeno nelle profondità oceaniche per raccogliere molluschi e altre risorse marine.

Puoi guardare The Last of the Sea Women in streaming soltanto su Apple TV+.

La forza delle haenyeo: una tradizione secolare in pericolo

Diretto da Sue Kim, il documentario racconta una storia che affonda le proprie radici nella più antica cultura coreana. Le haenyeo, infatti, non sono soltanto donne straordinariamente coraggiose, ma anche di custodi di un’antica tradizione che rischia di perdersi per sempre.

Questa la sinossi ufficiale di The Last of the Sea Women:

In “The Last of the Sea Women”, uno straordinario gruppo di risolute nonne guerriere intraprende una battaglia coraggiosa contro vaste minacce oceaniche. Spesso chiamate sirene, le haenyeo dell’isola di Jeju, in Corea del Sud, sono famose perché da secoli si immergono senza ossigeno fino ai fondali dell’oceano per raccogliere i molluschi che rappresentano il loro sostentamento. Oggi, con la maggior parte delle haenyeo ormai sessantenni, settantenni e ottantenni, le loro tradizioni e il loro stile di vita sono in pericolo. Ma queste donne agguerrite, divertenti e laboriose si rifiutano di cedere, aiutate da una nuova generazione che lotta per far rivivere il loro stile di vita ancestrale attraverso i social media. Questo commovente documentario, che analizza le motivazioni che guidano le haenyeo giovani e meno giovani, si concentra sulla loro salda amicizia, sulla loro sapiente indipendenza e sul loro contagioso spirito di emancipazione. È un racconto edificante di donne che sfidano le potenze mondiali per proteggere il loro amato oceano e ispirare le nuove generazioni.

Dove guardare The Last of the Sea Women

Apple TV+ offre diverse opzioni per accedere al suo ampio catalogo. Se non sei mai stato abbonato in precedenza, puoi usufruire di una prova gratuita di 7 giorni che ti permetterà di esplorare i contenuti della piattaforma. Una volta terminato il periodo di prova, l'abbonamento si rinnoverà a 9,99 euro al mese. In alternativa, se hai acquistato da meno di 90 giorni un nuovo dispositivo Apple idoneo, potrai ricevere 3 mesi di Apple TV+ gratuiti.

