Raspberry Pi M.2 HAT: ufficiale per unità NVMe e acceleratori AI

Dopo una lunga attesa, la Raspberry Pi Foundation ha annunciato la disponibilità ufficiale di Raspberry Pi M.2 HAT per Raspberry Pi 5, rilasciato nell’ottobre 2023. Questo mini-PC è dotato di componenti potenti, come il processore Broadcom BCM2712 Quad-Core a 64 bit ARM Cortex-A76 da 2,4 GHz con cache L2 da 512 KB per core e una cache L3 condivisa da 2 MB, nonché una scheda grafica VideoCore VII in grado di supportare le tecnologie grafiche OpenGL ES 3.1 e Vulkan 1.2. Raspberry Pi 5 includeva anche il supporto per collegare periferiche M.2 M-key direttamente alla scheda tramite un cosiddetto M.2 HAT, che aumenterà notevolmente le prestazioni. La Raspberry Foundation ha rilasciato due di questi HAT M.2. Il primo progettato per il montaggio di dispositivi più grandi. L’altro era dotato di un fattore di forma a L che supporta il montaggio di dispositivi in formato 2230 e 2242 all'interno del case.

Raspberry Pi M.2 HAT+: tutte le specifiche della nuova scheda

Dopo l’uscita di Raspberry Pi 5, alcuni produttori di hardware di terze parti si sono affrettati a rilasciare schede adattatrici M.2. Tuttavia, c’è chi ha preferito aspettare l'ufficiale Raspberry Pi M.2 HAT. Adesso i possessori di Raspberry Pi 5 possono finalmente collegare periferiche M.2 M-key come unità NVMe e acceleratori AI. M.2 HAT+, la scheda adattatore promette fino a 500 MB/s di trasferimento dati da e verso queste periferiche. Per supportare periferiche veloci, M.2 HAT+ si collega all'interfaccia PCI Express 2.0 a single-lane di Raspberry Pi 5, che si trova su un connettore FPC a 16 pin, con pitch da 0,5 mm lato sinistro della scheda.

M.2 HAT+ supporta dispositivi con connettore M.2 M-key edge nei fattori di forma 2230 e 2242, fornendo loro fino a 3 A. La scheda è dotata di un'intestazione impilabile da 16 mm e di distanziatori filettati. Ciò le consente di essere montata su una scheda Raspberry Pi 5 che utilizza il dispositivo di raffreddamento attivo Raspberry Pi ufficiale. Raspberry Pi M.2 HAT+ ha un prezzo di 12 dollari e può essere acquistata subito dalla rete di rivenditori approvati in tutto il mondo.