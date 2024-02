Stract: il motore di ricerca Open Source

Scritto in Rust, Stract è un interessante progetto per la creazione di un motore di ricerca completamente open source. Come dichiarato dai suoi autori, si tratta di una piattaforma focalizzata sulla tutela della privacy, la trasparenza e la personalizzazione. Non è prevista alcuna attività di tracciamento della navigazione. Gli utenti e gli sviluppatori possono visualizzare il codice sorgente attraverso il repository GitHub dedicato ed è possibile bloccare siti Web così come privilegiarne altri dando la priorità a link contenuti in determinate pagine.

Stract: le principali funzionalità

Stract supporta due modalità di utilizzo. La prima è quella di un qualsiasi motore di ricerca che permette di formulare query tramite parole chiave. La seconda, che prende il nome di "Explore the web", consente di trovare i siti Internet più simili per caratteristiche a quello indicato nel modulo di ricerca. Per ciascun risultato viene indicato un valore che è in pratica il livello di corrispondenza con il sito specificato nella query.

L'esplorazione può essere proseguita selezionando uno o più siti dalla lista dei risultati per effettuare un ulteriore confronto.

Le impostazioni permettono di settare in modo molto preciso le preferenze di ricerca. Si possono per esempio rimuovere i contenuti espliciti dai siti Web suggeriti nei risultati ("Safe Search"), così come scegliere lo schema di colore predefinito per il tema, oltre a quello automatico che è di default. È poi possibile scegliere tra GET e POST per le query di ricerca, inserire dei marker per contrassegnare i risultati che presentano advertising e fare altrettanto con le pagine protette da paywall.

Gli Optics

Una funzionalità particolare di Stract sono gli Optics. Questi ultimi permettono di controllare qualsiasi cosa venga restituita in output dal motore di ricerca. Sono disponibili diversi Optics di default che possono essere abilitati, rimossi o disattivati in qualsiasi momento. Un Optic consente ad esempio di effettuare ricerche soltanto in un network specifico di siti Web (ad esempio solo quelli che fanno parte del Fediverso) o di specializzare la ricerca per settore. Richiedendo, ad esempio, che essa venga eseguita unicamente su pubblicazioni accademiche.

Per creare un nuovo Optic è sufficiente associargli un nome e una descrizione per poi indicare l'URL di proprio interesse.