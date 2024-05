Diventa Web Developer con i corsi devACADEMY

La figura del Web Developer è tra le più cercate sul mercato del lavoro. I motivi sono sotto gli occhi di tutti: la transizione digitale impone nuovi strumenti e nuove organizzazioni alle aziende, innestando dinamiche che vedono il Web Developer come la figura centrale per lo sviluppo di nuove soluzioni digital-oriented. devACADEMY è in quest'ottica la soluzione ideale tanto per chi sta partendo da zero, quanto per chi sta riconfigurando il proprio percorso professionale: studenti, lavoratori o appassionati possono trovare in questa piattaforma un riferimento univoco online, on-demand e ideale per apprendere nuovi linguaggi, imparare nuovi strumenti e diventare così Web Developer. Ognuno può organizzarsi secondo le proprie necessità, inseguendo le proprie personali ambizioni: i contenuti sono a disposizione di chiunque voglia diventare Web Developer e stia cercando il miglior percorso d'apprendimento disponibile.

Per chi è ai primi passi, insomma, ma anche per chi intende portare avanti un virtuoso impegno di formazione continua per metabolizzare conoscenze che diventano valore sul mercato del lavoro.

Perché diventare Web Developer

Il profilo del Web Developer è molto ambito per una serie di motivi contingenti che hanno reso questa figura sempre più centrale nel mondo del lavoro.

In primis, si tratta di una figura molto cercata, dove la richiesta è ben più elevata rispetto all'offerta. La trasformazione digitale, infatti, porta ogni singola azienda verso una dimensione nella quale lo sviluppatore è centrale per tradurre l'operatività quotidiana in organizzazione mediata dalla tecnologia. Il software è ovunque e nessuno può fare a meno di figure che possano sviluppare soluzioni ad hoc sulla base delle necessità emergenti: la richiesta è destinata ad aumentare ulteriormente e questa situazione mette il professionista nella comoda situazione di poter scegliere, trattare e ricavare vantaggi dalle circostanze.

Inoltre, il forte scompenso tra professionisti cercati e professionisti disponibili rende il tempo di questi ultimi sempre più prezioso. Il tutto si traduce in modo naturale in un aumento degli stipendi, poiché potersi accaparrare un valido developer significa poter far leva su un tassello in grado di fare la differenza rispetto alla concorrenza. Già oggi una figura Junior prende mediamente di più rispetto ad altri professionisti ai primi passi, ma le figure Senior e quelle specializzate possono comodamente arrivare a livelli di stipendio decisamente appetibili. Secondo alcune stime la retribuzione netta iniziale può arrivare facilmente a 30.000,00 Euro annui lordi, ma già entro pochi anni è possibile superare queste cifre e orientarsi su una fascia che è più vicina ai 40.000,00€.

Tale appetibilità si tramuta anche in libertà, poiché diventa facile poter scegliere tra l'occupazione fissa in una azienda, lo sviluppo di una carriera all'interno di un'agenzia, oppure la strada da autonomo professionista per lavori su singoli progetti. La figura dello sviluppatore è fortemente ambita in ogni software house così come nelle Web Agency o nelle agenzie di comunicazione, ma è destinata a crescere soprattutto la quota dei team di sviluppo propri delle aziende (medio-grandi in primis, PMI a tendere) che nel development hanno intravisto nuovi margini di crescita e di efficientamento.

Muoversi ora con la giusta formazione, insomma, significa innestarsi sul giusto binario per un treno che sta per passare: chi sale in tempo potrà approfittare di questa onda lunga utile a colmare un grave gap che il mondo del lavoro sta manifestando, cogliendo così ogni opportunità che ne deriva. La soluzione devACADEMY nasce specificatamente per chi ha talento e ambizione da mettere in campo: la piattaforma è pensata per saltare ogni ostacolo e portare dritti al risultato.

Diventare Web Developer con devACADEMY

Diventare Web Developer con devACADEMY è semplice e conveniente grazie alla particolare formula messa a disposizione dalla piattaforma. Definirla "piattaforma" è necessario perché quel che ha messo a punto il gruppo è qualcosa di ampio ed estremamente eterogeneo, offrendo alla propria utenza una gamma di contenuti estremamente ampia e capillare. Ogni singola unità di contenuto è stata concepita per una fruizione rapida di breve durata, così da poter garantire a tutti la possibilità di fruirne nel modo e con i tempi più consoni in relazione alle proprie occupazioni. Che si sia uno sviluppatore in erba o un professionista già occupato, devACADEMY consentirà comunque di poter fruire dei contenuti desiderati e procedere nel proprio percorso fino al perseguimento del risultato finale.

L'obiettivo è quello di trasmettere la nozionistica fondamentale nel modo più semplice ed efficace possibile, organizzando corsi che approfondiscono in modo lineare una molteplicità di tematiche. Ecco quindi come diventare Web Developer grazie a devACADEMY e perché è questo un percorso che per molti può avere un altissimo potenziale.

I percorsi per Web Developer

Sono vari i percorsi disponibili sulla piattaforma, ognuno dei quali utile ad indirizzare le opzioni circa i corsi da seguire per far proprie le giuste competenze. In base ai temi di proprio interesse, sarà pertanto possibile portare avanti scelte specifiche in ognuna delle tre principali tipologie di Web Developer:

Front-end Developer

Back-end Developer

Full-stack Developer

L'elenco completo dei percorsi è [affiliate_link link_id="3493"]disponibile su questa pagina, dove ognuno potrà selezionare i contenuti di maggior interesse per le proprie attitudini e necessità, massimizzando così l'utilità del proprio rapporto con devACADEMY: da Angular a React, passando per Vue.js e Python, il ventaglio di scelta è estremamente ampio e consente di focalizzare le proprie attenzioni laddove la propria ambizione ha puntato il mirino. Il valore aggiunto di devACADEMY sta nel fatto che ognuno abbia la possibilità di scegliere, ma al tempo stesso si hanno a disposizione tutti i contenuti per poter spaziare liberamente in ogni direzione. Si può pertanto partire dai percorsi Full-stack proposti o scegliere in base alle proprie esigenze, potendo in seguito cambiare strada all'emergere di necessità specifiche: non ci sono limiti alla fruizione, né alla libertà di scelta tra le migliaia di videolezioni disponibili.

Molti, infine, gli screencast a cui è possibile avere accesso per singoli approfondimenti su singole unità formative: per curiosità personali, per assaggiare nuovi ambiti di sviluppo, per risolvere pragmatici problemi operativi, gli screencast rappresentano un insieme di pillole di grande utilità e breve durata, pensate per offrire risposte immediate a risposte specifiche.

La quantità di contenuti disponibile e la particolare modalità con cui seguire i corsi consentono di diventare sviluppatori anche partendo da zero, peraltro senza vincolo alcuno in termini di tecnologia: ognuno può scegliere liberamente la propria strada sulla base di esigenze, ambizioni, visione o prospettive. Si può seguire la propria attitudine o si può decidere di rispondere ad una precisa esigenza aziendale: devACADEMY resta in ogni caso la giusta risposta in virtù della bontà del modello e dell'ampia disponibilità di unità didattiche accessibili.

Costi e accesso

Ognuno può scegliere i corsi da seguire, il tempo da dedicarvi e le modalità di fruizione: si può accedere alla piattaforma devACADEMY anche con quello che si configura come un abbonamento mensile, potendo così pagare esclusivamente per il tempo di cui si necessita. Il massimo vantaggio economico lo si ottiene invece con un abbonamento annuale, dove due mensilità vengono offerte a titolo gratuito e l'abbonamento risulta pertanto scontato in modo sostanziale. Una ulteriore formula è quella "Lifetime", ossia un pagamento una tantum che consente l'accesso continuo, esclusivo e senza limiti a tutti i contenuti odierni e futuri della piattaforma.

Ogni corso indica testi utili da poter acquistare, offre un elenco ragionato di lezioni inerenti l'argomento ed esplicita il docente incaricato: si tratta di figure di alto profilo, le cui competenze vengono messe a disposizione del metodo devACADEMY per trasformarsi in corsi di alta efficacia per la miglior trasmissione di conoscenze tecniche di alto dettaglio. La qualità dei contenuti è la cifra del modo in cui devACADEMY si interfaccia ai propri utenti: soltanto un contenuto di qualità, infatti, ha la capacità di trattenere i fruitori sulla piattaforma, favorendo apprendimento ulteriore e crescita continua.

Le lezioni sono online e possono essere fruite in streaming in qualsiasi momento (24/24 e 7/7) e da qualsiasi piattaforma. Le lezioni sono tutte in lingua italiana. Massima libertà di utilizzo, insomma, con la possibilità ulteriore di accedere a servizi di tutoraggio su richiesta.

Il costo è basato esclusivamente sulla durata dell'abbonamento, ossia del tempo per il quale si intende avere accesso alla piattaforma:

mensile, a 39€/mese

annuale, a 390€/anno

lifetime, a 890€ una tantum e accesso senza scadenza alcuna

Una volta terminato il percorso di proprio interesse, oppure nei ritagli di tempo e per propria curiosità/ambizione personale, è possibile seguire qualsiasi contenuto disponibile sulla piattaforma: nessun limite al numero di streaming e massima libertà di utilizzo. Nessun altro è in grado di offrire tanta elasticità nell'approccio ai contenuti.

devACADEMY consente di portare avanti i propri studi in totale autonomia, conseguendo specifiche indicazioni visive sul proprio profilo personale a indicare i traguardi già tagliati. Chiunque avesse necessità di specifiche sessioni private one-to-one, può farne richiesta e ottenere così un servizio dedicato da parte di tutor che potranno rispondere ad ogni dubbio relativamente agli argomenti trattati nei corsi.

Sei pronto ad avviare la tua nuova carriera professionale come Web Developer? Allora non attendere oltre e iscriviti oggi alla devACADEMY.

