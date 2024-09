Stop al telemarketing invasivo: ecco come Incogni può aiutarti

Le telefonate indesiderate del telemarketing rappresentano un fastidio quotidiano per molti di noi. Aziende di vario tipo spesso utilizzano i nostri dati personali per contattarci senza il nostro consenso, interrompendo le nostre giornate con offerte o promozioni di cui non abbiamo bisogno. Questo fenomeno, sempre più diffuso, ha reso indispensabile la protezione dei propri dati personali e la limitazione dell’accesso a essi da parte di terzi.

Fortunatamente, servizi come Incogni sono progettati per aiutarci a gestire questo problema. Incogni è un servizio innovativo che si occupa di rimuovere i nostri dati personali dai database delle aziende che li utilizzano per scopi di marketing. Grazie a questo sistema, è possibile ridurre drasticamente le fastidiose telefonate di telemarketing e proteggere meglio la propria privacy.

Incogni vs telemarketing: come funziona questo eccezionale strumento

Incogni agisce come un intermediario tra te e le aziende che raccolgono i tuoi dati personali per scopi commerciali. Il servizio analizza e identifica le società che hanno accesso ai tuoi dati e procede alla richiesta di rimozione dai loro elenchi.

Ecco come funziona in dettaglio:

Registrazione al servizio : una volta iscritto a Incogni, la piattaforma inizia a raccogliere informazioni su quali aziende potrebbero avere accesso ai tuoi dati personali. Questo include aziende di marketing, broker di dati e altre entità che vendono o utilizzano informazioni personali.

: una volta iscritto a Incogni, la piattaforma inizia a raccogliere informazioni su quali aziende potrebbero avere accesso ai tuoi dati personali. Questo include aziende di marketing, broker di dati e altre entità che vendono o utilizzano informazioni personali. Richieste di rimozione automatizzate : Incogni invia, a tuo nome, richieste ufficiali per la rimozione dei tuoi dati dai database di queste aziende. Queste richieste sono conformi alle leggi sulla privacy come il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) in Europa o altre normative simili in altri Paesi.

: Incogni invia, a tuo nome, richieste ufficiali per la rimozione dei tuoi dati dai database di queste aziende. Queste richieste sono conformi alle leggi sulla privacy come il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) in Europa o altre normative simili in altri Paesi. Monitoraggio continuo : il tool non si limita a inviare le richieste una sola volta. Il servizio monitora continuamente il panorama delle aziende che raccolgono dati personali, assicurandosi che i tuoi dati non vengano riutilizzati o aggiunti a nuovi database.

: il tool non si limita a inviare le richieste una sola volta. Il servizio monitora continuamente il panorama delle aziende che raccolgono dati personali, assicurandosi che i tuoi dati non vengano riutilizzati o aggiunti a nuovi database. Report trasparente: durante tutto il processo, Incogni fornisce aggiornamenti periodici su quali aziende hanno accettato di rimuovere i tuoi dati e quali sono ancora in fase di elaborazione. Questo ti permette di avere una visione chiara di come la tua privacy sta migliorando.

Grazie a questi semplici passaggi, Incogni ti permette di prendere il controllo dei tuoi dati personali e liberarti finalmente dalle fastidiose telefonate del telemarketing. Il tutto in maniera automatizzata e senza dover contattare direttamente ogni azienda.

