Stop al telemarketing: difendersi è possibile grazie a questo tool

Proteggersi dal telemarketing è possibile. Una delle armi più efficaci è rappresentata da Incogni, il tool che consente agli utenti di eliminare i propri dati personali dal web, occupandosi di gestire direttamente tutta la procedura e andando a contattare i "data broker", le aziende che controllano i dati online e che spesso le rivendono alle aziende di telemarketing.

Utilizzare Incogni è semplice: basta attivare un abbonamento mensile dal costo di 13,98 euro oppure optare per l'abbonamento annuale che garantisce uno sconto del 50%, riducendo il costo fino a 6,99 euro al mese. Per tutti i dettagli sulla promo basta visitare il sito ufficiale di Incogni, tramite il box qui di sotto. Per i nuovi utenti c'è sempre un periodo di 30 giorni per richiedere il rimborso.

Come funziona Incogni

Incogni è un servizio che si occupa della cancellazione dei dati personali dell'utente presenti online, contattando direttamente i data broker e, quindi, offrendo una protezione contro il telemarketing (le aziende del settore sfruttano spesso i dati online degli utenti).

Una volta attivato, il servizio si occuperà di tutto in completa autonomia. Il meccanismo è semplice ed efficienza. L'utente deve solo attivare l'abbonamento e autorizzare Incogni a operare. Sarà poi il servizio a gestire le richieste, contattando i data broker.

Periodicamente, inoltre, Incogni invierà un report all'utente, con un riepilogo del lavoro svolto. In questo modo sarà possibile fare il punto sullo stato delle richieste di cancellazione dei dati e sull'operato di Incogni.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Incogni, scegliendo l'abbonamento annuale con fatturazione anticipata e 30 giorni di garanzia di rimborso, è ora disponibile con un prezzo scontato di 6,99 euro.

Una volta attivato l'abbonamento, basta seguire la procedura e autorizzare Incogni ad "entrare in azione". Successivamente non bisognerà fare altro che attendere gli effetti del lavoro del tool.

