Stop ai rincari in bolletta con le offerte a prezzo bloccato: ecco quali scegliere

Per dare un taglio alle bollette ed evitare aumenti improvvisi del costo dell'energia in futuro è possibile scegliere nuove offerte luce e gas a prezzo bloccato. La soluzione giusta in tal senso è rappresentata da Octopus Energy, un fornitore che opera tramite i canali online e che è oramai un punto di riferimento sul Mercato Libero dell'energia, grazie a tariffe molto vantaggiose.

Con Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile accedere a tariffe luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi. Le soluzioni proposte da Octopus Energy garantiscono condizioni tariffarie molto vantaggiose, con la possibilità di ridurre le bollette e di evitare rincari di prezzo nei prossimi mesi. Le offerte sono attivabili direttamente dal sito Octopus Energy. È possibile scegliere sia l'offerta combinata luce e gas che attivare solo una delle due forniture.

Luce e gas con Octopus Energy: prezzi bassi e bloccati per un anno

Con Octopus Fissa 12M è possibile accedere a offerte a prezzo bloccato per 12 mesi che riducono il costo dell'energia fino a:

0,1342 €/kWh per l'energia elettrica

per l'energia elettrica 0,52 €/Smc per il gas naturale

Le tariffe prevedono un costo di commercializzazione, indipendente dal consumo, pari a 9 euro al mese (quindi 108 euro all'anno). Come sottolineato in precedenza, il prezzo dell'energia è fisso e bloccato per il primo anno. Octopus Energy, inoltre, garantisce anche la massima sostenibilità ambientale con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e con emissioni di CO2 compensante.

Per attivare le offerte basta seguire il link qui di sotto. Non ci sono costi iniziali di attivazione e non è necessario cambiare il contatore. Per sottoscrivere il contratto è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e i dati della fornitura (il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas, entrambi riportati in bolletta).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.