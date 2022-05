Stepsize: un issue tracker per i problemi di codice

Stepsize è un servizio integrabile in code editor come Visual Studio Code, Android Studio, PhpStorm e le IDE di JetBrains con cui linkare porzioni di codice che presentano delle problematiche a delle descrizioni di queste ultime.

Come funziona Stepsize

Si tratta in sostanza di un issue tracker che permette di selezionare uno snippet, cliccare sul pulsante "Create an issue", associare la problematica da risolvere ad un titolo e corredarla con un breve testo descrittivo, con la possibilità di indicare la parte di sorgente più rilevante per la segnalazione effettuata.

Una volta generato il link basterà cliccare su di esso per raggiungere rapidamente la sezione di codice sorgente che necessita di un intervento risolutivo.

Stepsize può rivelarsi molto utile per singoli sviluppatori che operano su codebase particolarmente articolate così come per il coding in ambito collaborativo, permettendo di condividere eventuali colli di bottiglia o situazioni irrisolte all'interno di un team.

Le funzionalità di Stepsize

Uno dei vantaggi principali che derivano dall'utilizzo di una soluzione di questo genere risiede nel fatto che il tracciamento dei problemi di codice avviene direttamente nell'editor, in questo modo la consultazione delle note inserite durante lo sviluppo può essere effettuata senza la necessità di abbandonare il proprio workflow.

E' disponibile la compatibilità anche con alcuni dei tool e dei servizi più utilizzati per il Project Management e il code hosting, come per esempio Jira, GitHub, Asana, Linear e Azure DevOps.

L'integrazione di Stepsize è stata implementata tenendo conto delle esigenze legate alla tutela della privacy, per questo motivo nessuna porzione del codice viene memorizzata all'interno del Cloud del servizio durante il suo funzionamento.

La piattaforma è accessibile gratuitamente per un numero illimitato di utilizzatori appartenenti ad un singolo team, se si ha la necessità di superare tale soglia, registrare più di 30 problematiche per singolo progetto, caricare file più grandi di 10 MB e uploadare più di 150 MB di file al mese sono invece disponibili delle formule a pagamento.