SteelSeries Aerox 5: mouse wireless gaming ultra leggero e con 9 pulsanti

Sei un appassionato di videogiochi e preferisci tastiera e mouse al controller? Allora sono sicuro che non vuoi perderti questa occasione speciale che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello SteelSeries Aerox 5 a soli 79,99 euro, invece che 149,99 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma sul prezzo di listino c'è uno sconto del 47% che dunque adesso ti consente di risparmiare ben 70 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

SteelSeries Aerox 5: per prestazioni di gioco da vero gamer

Con il mouse wireless SteelSeries Aerox 5 ti sentirai un vero gamer. Grazie alle sue prestazioni vincere o perdere dipenderà esclusivamente dalle tue abilità. Gode di ben 9 pulsanti che potrai programmare come desideri per avere tutte le scorciatoie di cui hai più bisogno durante i tuoi giochi.

Il sensore TrueMove Air è super preciso e ti consente di muovere il mouse velocemente, anche senza il tappetino. Ha una connessione rapida e puoi decidere se collegarlo con il Bluetooth o con il ricevitore wireless. Entrambe le tecnologie garantiscono zero input lag. Il design, oltre a essere accattivante con i colori RGB, è ultra leggero e anche robusto. Ha una resistenza addirittura agli schizzi. E poi è in grado di durare per 180 ore e si ricarica tramite il cavetto USB.

Senza ombra di dubbio una delle migliori promozioni della categoria.

