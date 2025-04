Soundcore Q20i: cuffie Bluetooth dal suono meraviglioso con 40 ore di autonomia

Cosa c'è di meglio che ascoltare la musica mentre si passeggia o si aspetta un amico? È sicuramente una delle cose che più ci accomuna e oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione per avere delle ottime cuffie Bluetooth. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Soundcore Q20i a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 20% che ti fa risparmiare circa 10 euro sul totale. Non è per niente male per ciò che potrai avere. Con queste fantastiche cuffie Bluetooth puoi ascoltare la musica anche in ambienti rumorosi senza problemi e fare chiamate senza disturbi.

Soundcore Q20i: il giusto prezzo per delle cuffie top

In questo momento sicuramente le cuffie Bluetooth Soundcore Q20i rappresentano una delle migliori soluzioni per non spendere un'esagerazione ma assicurarti un prodotto di qualità. Intanto sono molto comode, grazie a dei morbidi cuscinetti che avvolgono le orecchie ma non stringono le puoi usare per tutto il giorno senza fastidio. Questo grazi anche alla loro super autonomia da ben 40 ore con una ricarica completa.

Possiedono dei comodi comandi posti sul padiglione per gestire i brani musicali, il volume e le chiamate. Inoltre potrai avvalerti di ben 22 equalizzazioni preimpostate e scegliere velocemente quella che più ti piace per ciò che stai ascoltando. La cancellazione attiva del rumore ibrida ti consente di usarle in qualunque ambiente senza nessun problema. E la tecnologia Bluetooth 5.0 garantisce una connessione immediata con i tuoi dispositivi.

Fai presto quindi perché questi coupon scadono sempre in poco tempo e sarebbe un peccato non riuscire ad averle a questo prezzo vantaggioso. Perciò vai adesso su Amazon e acquista le tue Soundcore Q20i a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.