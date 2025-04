Amazfit GTR 3 Pro: lo smartwatch con Alexa integrata al PREZZO più BASSO

Approfitta velocemente di questa ottima promozione che ti stiamo per segnalare prima che finisca e mettiti al polso un fantastico smartwatch a un prezzo molto più basso. Stiamo parlando del bellissimo Amazfit GTR 3 Pro che ora su Amazon puoi avere a soli 99,90 euro, invece che 159,90 euro.

Un'offerta pazzesca dunque che ti consente di risparmiare la bellezza di 60 euro, grazi allo sconto del 38%. Si tratta del minimo storico registrato finora su Amazon per cui devi essere velocissimo. Con questo smartwatch puoi tenere monitorato il tuo corpo in ogni momento e puoi usarlo anche per fare immersioni. Gode di una super batteria e tante modalità sportive.

Amazfit GTR 3 Pro: smartwatch dalle prestazioni pazzesche

Con Amazfit GTR 3 Pro puoi fare davvero quello che cuoi, dal semplice monitoraggio del battito del cuore al parlare con il tuo assistente vocale. Infatti integra Alexa e puoi quindi interagire con la voce per velocizzare moltissime attività. Gode di un bellissimo display AMOLED UHD da 1,45 pollici con ghiera da 46 mm e un cinturino in silicone molto comodo.

Potrai avvalerti di ben 150 modalità sportive per tenerti in forma, in casa o all'aperto, e con il GPS integrato monitori i tuoi percorsi in modo preciso. È anche resistente all'acqua fino a 50 metri e questo ti permette di fare immersioni subacquee. Tramite la connessione Bluetooth puoi ascoltare la musica con le cuffiette collegate direttamente allo smartwatch. E poi ha una super batteria in grado di durare per ben 12 giorni con una sola ricarica.

Fai alla svelta perché sicuramente un'occasione così allettante sparirà presto. Per cui prima che sia tardi e finisca vai su Amazon e acquista il tuo Amazfit GTR 3 Pro a soli 99,90 euro, invece che 159,90 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

