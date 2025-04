HONOR MagicPad 2 con Snapdragon 8s e Android 14 in OFFERTA con il COUPON

Hai deciso di acquistare un tablet Android che sia performante ma non vuoi spendere un capitale? Non sei riuscito ancora a trovare il giusto compromesso? Allora non perdere questa occasione d'oro. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR MagicPad 2 a soli 469,90 euro, invece che 599,90 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Considera che anche se su Amazon non viene segnalato il prezzo di listino lo puoi vedere sul sito ufficiale ed è quello che ti abbiamo scritto sopra. Per cui su quel prezzo puoi risparmiare ben 130 euro. Ma non è finita qui. Infatti se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR MagicPad 2 adesso è un best buy

Sicuramente per ciò che offre HONOR MagicPad 2 a una cifra del genere è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Siamo davanti a un tablet dalle ottime prestazioni con un generoso display OLED da 12,3 pollici dotato di un refresh arate da 144 Hz e bassa emissione di luce blu. Ha un design leggero e maneggevole con i suoi 5.8 mm di spessore.

Troviamo a bordo il potente Snapdragon 8s Gen 3 con 12 GB di RAM a supporto e Android 14 come sistema operativo. Mentre come memoria interna ci sono ben 256 GB. La super batteria da 10050 mAh ti permette di usarlo per tutto il giorno senza problemi e gode anche di una ricarica velocissima da 66 W. Ottimi anche gli altoparlanti potenti che regalano un audio preciso.

Non perdere questa promozione interessantissima. Prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo HONOR MagicPad 2 a soli 469,90 euro, invece che 599,90 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.