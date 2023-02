Steam: arrivata la nuova Big Picture mode

Il team di Valve, nota azienda statunitense guidata dal CEO (Chief Executive Officer) Gabe Logan Newell, ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il client di Steam, famoso store di videogiochi. In questi anni Valve ha investito moltissimo nel panorama Linux sviluppando una serie di layer di compatibilità con i videogiochi sviluppati unicamente per Windows e realizzando anche un sistema operativo basato su Linux dedicato alla sua console Steam Deck, che ha riscontrato un ottimo successo sul mercato. L'update del client di Steam introduce una serie di novità davvero interessanti e molto attese dalla community di videogiocatori, ad esempio è stata finalmente rinnovata la modalità Big Picture che ora si presenta in modo decisamente più moderno e con un look rivisitato.

La nuova Big Picture mode ricorda adesso da vicino la GUI (Graphical User Interface) implementata nella Steam Deck, che è stata pensata per essere utilizzata tramite il controller integrato nella console. Dunque ora anche i normali utenti PC desktop potranno godere, in un certo senso, di tale UI. Tuttavia se lo si desiderasse è possibile in ogni caso accedere alla vecchia Big Picture mode usando l'attributo -oldbigpicture in bash per avviare il client. In ogni caso si tratta di una funzionalità temporanea visto che il team di coder Valve ha fatto sapere che la vecchia Big Picture mode sarà rimossa completamente nei futuri aggiornamenti del client di Steam.

La nuova Big Picture mode invece è attivabile recandosi in Settings, successivamente bisogna cliccare sul menu Display, poi è necessario spostarsi nel pannello chiamato appunto Big Picture Mode ed in fine si deve spuntare l'opzione chiamata Windowed. Il client ora supporta inoltre il pairing con lo Steam Controller dongle. Inoltre è finalmente possibile attivare l'on-screen keyboard quando la finestra di Steam non è selezionata.

Per quanto concerne gli utenti Linux sono stati risolti i crash inerenti alla libreria libaudio. L'aggiornamento del client di Steam è disponibile oltre che per Linux anche per Windows e MacOS.