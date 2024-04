Start11 v2 sarà compatibile con il sistema Windows 11 24H2

Stardock sta lanciando un nuovo aggiornamento per Start11 v2. La versione 2.07 è ora disponibile per il download con alcune importanti modifiche e correzioni per i bug segnalati dagli utenti. Per ottenerla basta aprire il pannello di configurazione, cliccare su Informazioni e premere il pulsante Controlla aggiornamenti. Stardock afferma che la versione 2.07 porterà animazioni migliorate sulla barra delle applicazioni e risolverà i bug correlati. L'ultima versione è anche più stabile quando si eseguono query di ricerca complesse. Anche se mancano ancora alcuni mesi al rilascio di Windows 11 versione 24H2, Start11 v2 offre già agli utenti ottimizzazioni nascoste per il prossimo aggiornamento di Windows.

Start11 v2: Il software dovrebbe essere bloccato da Microsoft

L'ultimo aggiornamento Start11 v2 arriva poco dopo la decisione di Microsoft di bloccare varie app di personalizzazione dell'interfaccia utente. Inoltre, l’azienda di Redmond sta anche impedendo gli aggiornamenti sui sistemi con programmi come StartAllBack ed ExplorerPatcher, senza alcun preavviso. Fortunatamente, gli utenti di Start11 v2 non sono interessati dalle nuove modifiche di Microsoft. StartAllBack ed ExplorerPatcher si basano infatti sul codice Windows legacy per modificare l'interfaccia utente in Windows. Dall’altro lato, Start11 non è un patcher, ma un’app che utilizza il proprio codice per eseguire il software. Ciò significa che tale app non dovrebbe avere problemi nemmeno in futuro.

La rimozione della barra delle applicazioni dell'era Windows 10 da Windows 11 versione 24H2 non dovrebbe interrompere Start11 v2. Inoltre, non impedirà di accedere all'ultima versione una volta disponibile. Come riportato sul sito ufficiale di Start11: “Entro la fine dell'anno, Microsoft rilascerà un aggiornamento significativo per Windows 11 denominato 24H2 e, come parte di questo rilascio, sembra che Microsoft rimuoverà il codice legacy dal sistema operativo. La rimozione di questo codice influisce su qualsiasi applicazione Windows 11 che sfruttava questa funzionalità, ma Start11 e Start11 v2 non sono interessati”.