Star Wars: Skeleton Crew, cosa aspettarsi dalla nuova serie Disney+

Disney+ ha deciso di anticipare l'arrivo di Star Wars: Skeleton Crew, la nuova serie ambientata nel mondo di Star Wars con protagonista Jude Law, a martedì 3 dicembre, quando in Italia saranno le 3 del mattino. Per l'occasione, la piattaforma streaming statunitense ha rilasciato anche una nuova key art con in primo piano l'attore britannico (immagine qui sotto).

La serie Star Wars: Skeleton Crew sarà disponibile in esclusiva su Disney+. I piani del servizio streaming partono da 5,99 euro al mese (piano Standard con pubblicità), per l'accesso all'intero catalogo che comprende i contenuti di Disney, Star Wars, Pixar, Marvel, Star e National Geographic.

Star Wars: Skeleton Crew, la nuova serie Disney+

Ideata da Jon Watts e Christopher Ford, la serie Skeleton Crew racconta le vicende di un gruppo di bambini di 10 anni che si perde in una galassia tanto strana quanto pericolosa. Alleati e nemici si alternano lungo il loro cammino per ritrovare la strada di casa: tra questi anche Jod Na Nawood, il misterioso personaggio interpretato da Jude Law, che si offre per accompagnarli al loro pianeta. Il percorso che li ricondurrà a casa non sarà però una passeggiata, per usare un eufemismo.

Oltre al divo britannico, il cast della nuova serie ambientata nella galassia di Star Wars comprende gli attori Nick Frost, Kerry Condon, Tunde Adebimpe, Robert Timothy Smith, Kyriana Kratter, Ryan Kiera Armstrong e Ravi Cabot-Conyers.

Con il suo nuovo titolo, l'obiettivo di Lucasfilm è intercettare il più ampio pubblico possibile, non soltanto i bambini. A questo proposito, anche il timing della sua uscita fa riflettere, con quello che ha tutte le potenzialità di essere un evento per tutte le famiglie durante le festività di fine anno.

Vi lasciamo infine con il trailer ufficiale di Star Wars: Skeleton Crew, ricordandovi che l'uscita dei primi due episodi su Disney+ è prevista nella notte compresa tra lunedì 2 e martedì 3 dicembre.

