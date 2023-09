Stable Diffusion: importanti update per AUTOMATIC111 e InvokeAi

Ottime notizie in arrivo per gli utenti di Stable Diffusion, il modello di AI generativa open source che consente di generare immagini da un prompt di testo. Recentemente, infatti, le due principali interfacce utente della piattaforma, AUTOMATIC111 e InvokeAI hanno ricevuto importanti aggiornamenti. Le nuove funzioni introdotte sono principalmente volte a migliorare le prestazioni di Stable Diffusion (SD 1.5, SD 2.1 e SDXL), ma anche a semplificare l’utilizzo di questo modello, per permettere ad utenti meno esperti di creare le proprie immagini senza effettuare operazioni complicate.

Stable Diffusion: come cambia il modello con i nuovi aggiornamenti

Nelle scorse ore è stato rilasciato l’aggiornamento di AUTOMATIC111 alla versione 1.6.0. Com’è possibile notare sulla pagina GitHub della webui, tra le più importanti funzionalità vi è il supporto a SDXL. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi sampler per la generazione di immagini e sono state effettuate delle ottimizzazioni in modo che vengano utilizzate meno risorse di RAM e VRAM per la creazione di modelli. Per quanto riguarda invece i maggiori aggiornamenti di InvokeAI, la versione 3.1.0 introduce un workflow build per personalizzare ancora di più la generazione delle immagini. Tra l’altro, con questo aggiornamento InvokeAI ha anche ampliato la sua integrazione su SDXL e potenziato le funzionalità di in-painting e out-painting.

Stable Diffusion è una piattaforma open source ma, a differenza di altri competitor, come ad esempio Midjourney, è molto più difficile da utilizzare. Tra i pro vi è la maggiore personalizzazione delle immagini generate e, naturalmente, il fatto che si tratta di uno strumento gratuito. Dall’altro lato però Stable Diffusion offre una qualità di immagini inferiore rispetto a Midjourney. Gli aggiornamenti ottenuti da AUTOMATIC111 e InvokeAI mostrano la determinazione degli sviluppatori nel voler migliorare Stable Diffusion. Questo modello di intelligenza artificiale generativa potrebbe infatti divenire nel prossimo futuro una grande risorsa, accessibile a tutti. Chissà quando ciò potrà avvenire.