SSD portatile SanDisk Extreme da 4 TB scontatissima al -43%: tua a 200€ in meno

Non hai più spazio per conservare i tuoi file e i tuoi contenuti multimediali? Abbiamo la soluzione che fa per te! Si tratta della SSD portatile SanDisk Extreme da 4 TB, oggi disponibile su Amazon a soli 272 euro con uno sconto bomba del 43%.

In questo modo potrai risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, a questo prezzo le scorte potrebbe esaurirsi da un momento all'altro!

SSD portatile SanDisk Extreme da 4 TB: spazio enorme per i tuoi file

La SSD portatile SanDisk Extreme da 4 TB è un'ottima soluzione di storage se hai bisogno di uno spazio aggiuntivo per conservare qualsiasi tipologia di file o contenuto multimediale.

Si caratterizza per una velocità di 1050 MB/s in lettura e di 1000 MB/s in scrittura che la rendono perfetta per creare contenuti straordinari o riprendere filmati incredibili in maniera sempre velocissima.

Inoltre, questo modello è resistente alle cadute da massimo tre metri e, grazie ad un indice di protezione IP65 contro acqua e polvere, potrai portarlo con te in tutte le tue avventure all'aria aperta senza la minima preoccupazione.

La sicurezza e l'affidabilità sono garantite, inoltre, non solo da una garanzia limitata di 5 anni ma anche dal resistente involucro in silicone, per una piacevole sensazione al tatto e una maggiore protezione della parte esterna ovunque tu sia. Per finire, il pratico gancio per moschettone è perfetto per fissarla al passante di una cintura o allo zaino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.