SQL Server: il corso completo in offerta

SQL Server è una delle competenze più richieste nel mercato del lavoro tanto che – ad oggi – è considerato un lavoro a tempo pieno. Ma se non sai dove iniziare o come muovere i primi passi in questo mondo, Udemy propone il corso “SQL Server : Il corso completo su BACKUP e RESTORE” dalla durata di circa tre ore, durante le quali l'esperto Olivier Thuillier ti insegnerà tutte le sottigliezze di backup e restore su SQL Server 2019. Aggiornato nel febbraio del 2022, e dunque con nozioni piuttosto recenti, il corso è in lingua inglese con sottotitoli e sceneggiature in italiano; potrai ottenerlo al prezzo scontato di 11,99 euro (invece di 84,99) ancora per poche ore visitando la pagina relativa al corso.

SQL Server: il corso completo

Il corso è suddiviso in due parti. Nella prima sono racchiuse una serie di nozioni dedicate agli utenti di livello principiante: come fare un backup e un restore, discussioni su backup logs e backup differenziale, l'importante del with init in un backup e l'opzione with stopat, fino al recupero completo su un database. La seconda parte, più lunga, si concentra invece su un livello più avanzato. Al suo interno si parla di backup su più file, checksum e backup with copy only, restore di una pagina o da un LSN, tail log backup, backup compression with mirror e come ripristinare i database di sistema attraverso restore con standby oppure restore da uno snapshot.

Le lezioni, 28 complessivamente, sono rivolte a futuri amministratori di database (DBA), sviluppatori che vogliono imparare l'SQL, consulenti di BI che lavorano su tecnologie diverse, studenti e conduttori tecnici. “SQL Server : Il corso completo su BACKUP e RESTORE”, in offerta a 11,99 euro invece di 84,99 ancora per poche ore, è utile anche per coloro che vogliono partecipare ad una certificazione Microsoft. Il corso si presenta come una guida facile ed intuitiva, leggera e con dimostrazioni non più lunghe di 10 minuti. Una volta terminato il corso, è possibile ricevere un apposito certificato di completamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.