Spusu Oltreconfine: PROMO con 10GB in Svizzera

Spusu con la nuova PROMO Oltreconfine ti permette di avere ogni mese 10 GIGA di traffico dati in 4G+ in roaming svizzero. Oltre al bundle dedicato al traffico internet elvetico, ci sono ulteriori 9,09 Giga da utilizzare in Europa e nel Regno Unito.

La tariffa in questo caso è valida fino al 31 Ottobre 2023, salvo eventuali proroghe.

Spusu Oltreconfine: i dettagli della PROMO

70 Giga di internet su rete WINDTRE, con Riserva Dati puoi accumulare fino a 140 GB

di internet su rete WINDTRE, con puoi accumulare fino a Velocità massima 4G+

2000 minuti di chiamate incluse verso i fissi e i mobili d’Italia, dell'Unione Europea e del Regno Unito senza scatto alla risposta

500 SMS verso tutti i numeri mobili

chiamate, SMS e 9,09 GB sono inclusi in roaming UE e nel Regno Unito

sono inclusi in e nel Regno Unito Segreteria telefonica e servizi di reperibilità inclusi

Cambio tariffa gratuito anche per vecchi clienti, nessun vincolo e nessuna penale

Servizio clienti italiano anche tramite WhatsApp senza lunghi tempi di attesa

Il prezzo inoltre è garantito per sempre senza rimodulazioni. Inoltre, con la Riserva Dati è possibile accumulare Giga a seconda del bundle non utilizzato nel mese. Puoi ricaricare la tua promozione nei bar e nelle edicole convenzionate Mooney, tramite PayPal oppure utilizzando una carta di credito VISA o Mastercard.

La tariffa è disponibile sia per chi intende attivare una nuova SIM sia per chi vuole cambiare gestore. In fase di acquisto è possibile scegliere tra SIM Fisica o eSIM.

Costi ed altro

Acquistare la PROMO è davvero semplice. Basterà seguire il link presente nel bottone sopra e richiedere un nuovo numero oppure il passaggio verso Spusu. Oltre al canone mensile di 9,98€ è previsto un contributo per la SIM pari a 9,90 euro.

Questa tariffa è in scadenza a fine mese.

