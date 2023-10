Spusu Italia: Riserva Dati fino a 140GB

Spusu Italia è l'operatore che non ti aspetti perché con la sua Riserva Dati ti offre la possibilità di incrementare il bundle internet fino a 140GB. L'offerta con il miglior rapporto prezzo-contenuto è attivabile da tutti i nuovi clienti ma anche a chi possiede già una SIM con questo virtuale.

Spusu Italia con Riserva Dati: ecco come funziona

Possiamo dire che la Riserva Dati è un'opzione utilissima esclusiva di questo gestore virtuale. Altri competitors, infatti, non posseggono questo fantastico servizio che può tornare molto utile soprattutto se utilizzate molti Giga.

In pratica, ogni promozione di questo MVNO su rete WINDTRE possiede la Riserva Dati. Il massimo incrementabile è di 140 Giga con la tariffa Spusu 70 e con la Spusu Oltreconfine.

Le promo entry-level, spusu 1 e la spusu 10, hanno rispettivamente 2 Giga e 20 Giga accumulabili in caso di non utilizzo del bundle nel mese.

Vediamo ora la Spusu 70, una delle migliori tariffe proposte da questo gestore con 70 Giga di traffico internet in 4G+, 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 500 SMS. Tutto questo a soli 5,98 euro mensili senza vincoli e con il prezzo che resta invariato per sempre.

Questa offerta telefonica è richiedibile ONLINE sia in portabilità sia richiedendo una nuova utenza. In fase di acquisto è possibile selezionare tra SIM fisica ed eSIM.

Costi ed altro

La tariffa di punta che abbiamo visto sinora è attivabile ONLINE solo entro il 31 Ottobre 2023, salvo eventuali proroghe. Non sono previsti vincoli di permanenza contrattuale. Inoltre, il servizio clienti di Spusu è dislocato in Italia ed è disponibile anche tramite WhatsApp.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.