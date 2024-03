spusu: 150GB in 5G, 2000 minuti, 500 SMS e 300GB di riserva a soli 7,98€

spusu è un operatore di telecomunicazioni che offre una vasta gamma di servizi mobili e uno dei principali vantaggi di spusu è la sua offerta di servizi di rete 5G che oggi viene venduta ad un prezzo promo davvero super invitante: 7,98€ con cui si ha accesso a 150GB in 5G, 2000 minuti, 500 SMS e 300GB di riserva.

Prezzo super competitivo: spusu 5G a 7,98, SCADE IL 31 MARZO

Esplora la navigazione rapida e fluida offerta dalla rete 5G con spusu. Con un'ampia riserva dati fino a 300 GB, avrai la libertà di goderti streaming, download e navigazione senza preoccuparti dei limiti di consumo. Grazie alle chiamate incluse verso fissi e mobili in Italia, nell'UE e nel Regno Unito, potrai restare in contatto con amici, familiari e colleghi senza alcun addebito aggiuntivo o scatto alla risposta.

Inoltre, con spusu, hai a disposizione minuti, SMS e fino a 8,44 GB di dati in roaming nell'UE e nel Regno Unito, garantendo una connettività senza interruzioni anche durante i tuoi viaggi. La segreteria telefonica e i servizi di reperibilità sono inclusi per assicurare che non ti perda mai una chiamata importante.

Con la possibilità di cambiare tariffa gratuitamente, senza vincoli o penali, avrai la flessibilità di adattare il tuo piano alle tue esigenze in qualsiasi momento. Inoltre, con la compatibilità del 5G spusu con la maggior parte dei dispositivi abilitati al 5G, potrai sfruttare al massimo le incredibili velocità e le prestazioni avanzate offerte da questa tecnologia di ultima generazione.

Sia che tu stia cercando un'esperienza di navigazione senza limiti, una connettività affidabile durante i viaggi o la flessibilità di personalizzare il tuo piano senza restrizioni, spusu si impegna a offrire soluzioni innovative e convenienti per soddisfare le tue esigenze di comunicazione.

Con spusu hai a disposizione 150GB in 5G, 2000 minuti, 500 SMS e 300GB di riserva a soli 7,98€, un'offerta unica che scade il 31 marzo!

